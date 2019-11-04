الامارات | محمد بـن راشد ومحمد بن زايد: في يوم العَلَم.. نحتفي بعنوان وحدتنا ورمــز هويتنا وعزنا

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بـن راشد ومحمد بن زايد: في يوم العَلَم.. نحتفي بعنوان وحدتنا ورمــز هويتنا وعزنا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برفع عَلَم دولة الإمارات العربية المتحدة، في ساحة «برج خليفة» وسط جمع كبير من طلبة وطالبات مدارس الدولة، الذين اصطفوا في استقبال سموّه لدى وصوله إلى مقر الاحتفال ملوّحين بعلم الإمارات، إيذاناً ببدء الاحتفالات بيوم العَلَم؛ المناسبة الوطنية السنوية التي تعم مظاهرها الاحتفالية أنحاء الدولة كافة، وبمشاركة كل مكونات المجتمع على امتداد الإمارات السبع.

وقال سموّه على صفحته في «تويتر»: «رفعنا اليوم علم الاتحاد مع الآلاف من فرق عملنا في كافة مؤسساتنا في وقت واحد.. ارتفع في القلوب فارتفع في السماء.. رفعنا سقف طموحاتنا.. فارتفعت أعلامنا في كل مكان.. وارتفعت رؤوس مواطنينا فخراً بوطنهم.. سيبقى علم الاتحاد شامخاً خفاقاً عالياً بهمة وعزم وإخلاص أبناء الاتحاد».

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بهذه المناسبة: «عَلَم الإمارات رمز وقيمة.. يرفعه أبناء الوطن عالياً بما يحققونه من إنجازات وما يصلون إليه من نجاحات تزيده رفعةً وشموخاً، وبعد أن رأينا عَلَم دولتنا يرفرف في مناطق عديدة من العالم حاملاً معه بشائر الخير والأمل في غدٍ أفضل، تابعناه، والعالم معنا، يرقى إلى عنان السماء وصولاً إلى الفضاء تحقيقاً لطموح زايد، وتأكيداً على قدرة أبناء الإمارات على المشاركة بكل جدارة واقتدار في صنع مستقبل العالم».

وأضاف سموّه: «عَلَمُنا أمانة نسهر على صونها ونسابق الزمن من أجل رفعتها، وهو شرف يذود عنه أبناء الوطن الأوفياء بأرواحهم ويفدونه بدمائهم، ليبقى عَلَمُنا دائماً عنواناً لوحدتنا وعزتنا وكرامتنا بين الشعوب، وحافزاً لنا لمزيد من التقدم والتطور والنماء لوطننا الذي نلتف جميعاً تحت رايته، نحفظ عليه مكانته، ونكرّس له كل مقومات النماء، ونضمن لشعبه كافة أسباب الرفعة والازدهار والرخاء».

وتابع سموّه: «في كل مرة نرفع فيها هاماتنا لنطالع عَلَم دولتنا خفاقاً شامخاً، لابد أن نتذكر بكل الوفاء والإجلال تضحيات شهدائنا الأبرار الذين قدّموا أرواحهم الطاهرة فِداءً لهذه الراية، وسطروا بدمائهم الزكية أروع ملاحم البذل والعطاء، ولبطولات جنودنا البواسل المرابطين في ميادين العزة والكرامة، كل الإعزاز والتقدير لكل من يشارك في رِفعَة عَلَم دولتنا التي ستظل على الدوام قوية بأبنائها، عزيزة ببطولاتهم، مزدهرة بإنجازاتهم في كل المجالات».

من جانبه، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «في يوم العلم.. نحتفي بعنوان وحدتنا ورمز هويتنا وعزنا.. ونجدد عهد الولاء والانتماء للوطن، وأن تبقى رايتنا كما تسلمناها من آبائنا وأجدادنا عالية خفاقة».

فيما أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أن يوم العلم مناسبة وطنية غالية على قلوبنا جميعاً فيها نجدد عزمنا على مواصلة مسيرة العمل والعطاء من أجل رفعة الوطن وتقدمه، لتبقى راية دولة الإمارات عالية خفاقة بين الأمم.

جاء ذلك عقب قيام سموّه برفع علم الدولة على سارية أًعدت خصيصاً أمام ديوان الحاكم، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان.

وقال صاحب السمو حاكم عجمان إن يوم العلم الذي يصادف ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئاسة الدولة، هو يوم للتعبير عن مدى محبة الناس لهذا البلد ولقيادته وعلمه، وهو يوم نتذكر فيه ما قدّمه لنا الشيخ زايد والآباء المؤسسون، رحمهم الله، من إرث حضاري فريد ودولة يشار إليها بالبنان.

وأضاف سموّه أن رفع العلم مناسبة لتجديد العهد لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتبقى راية الوطن نصب أعيننا دائماً، ولنحافظ على مكتسبات الوطن في جميع الميادين.

وأوضح أنه في هذا اليوم وكل يوم يرفرف علم دولتنا عالياً في جميع المؤسسات والوزارات والمدارس سيكون عنواناً لطموحات الوطن وأبنائه ورمزاً للإرادة والعزيمة على إكمال مسيرة الاتحاد ووحدة البيت.

ونوّه سموه إلى أن «يوم العلم» يجسد التكاتف والتناصر والتعاضد والتوادد والتحابب من أجل دولتنا واتحادنا، ويعزز الشعور بالانتماء للوطن، ويرسخ المكانة الرائدة والصورة المشرقة للإمارات التي أصبحت رمزاً للسلام والأمان والمنجزات.

كما أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أنه في يوم العلم ترتفع رايات العز والكرامة والشموخ معبرة عن الاعتزاز والانتماء الوطني، مؤكدة أن الوحدة الوطنية هي النموذج الذي يجمع أبناء الإمارات قيادة وشعباً.

وأشار سموّه إلى أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في عام 2013 بأن يكون يوم الثالث من نوفمبر من كل عام مناسبة وطنية نحتفل بها جميعاً للتعبير عن وحدتنا واقتدارنا، وتجسيد حي لمنهاجنا الوطني المستمد من روح الوحدة والسلام.

وقال صاحب السمو حاكم أم القيوين إن «احتفالنا السنوي بهذه المناسبة الوطنية المجيدة هو احتفاء بتولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو يوم الوفاء للقادة المؤسسين، رحمهم الله، وانطلاق الإرادة الوحدوية بإعلان الاتحاد بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله».

وعبّر سموه عن اعتزاز أبناء الإمارات بقيادتهم وتفاخرهم بالانجازات التى تحققت منذ قيام الاتحاد، وقدم أبناء الوطن النموذج الفذ في مبادئ المواطنة، سواء من خلال المشاركة في البناء الحضاري أو التميز القيادي أو التفرد العلمي والتقني.

وقام سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، برفع علم الإمارات في حديقة الخور في أم القيوين.

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وقال سموه: «إن احتفالنا اليوم بتولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مقاليد الحكم والريادة والقيادة لهذه الدولة الفتية إنما هو تجسيد حي للولاء والوفاء لسموّه وللقادة المؤسسين - رحمهم الله -».

فيما رفع سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، علم الدولة في الساحة الأمامية لقصر الرميلة، احتفالاً بـ«يوم العلم»، بحضور الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي.

وعبّر سمو ولي عهد الفجيرة عن فخره واعتزازه بهذا اليوم الوطني الكبير، الذي يجسد أسمى معاني الوحدة وتلاحم قيادة وشعب دولة الإمارات، في مشهد فريد يتكرر كل عام، يحمل الكثير من الدلالات الوطنية المهمة.

وهنأ سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وأولياء العهود ونواب الحكام، وشعب دولة الإمارات، بمناسبة «يوم العلم» راية المجد والشموخ.

وأكد سموّه في كلمة له أن «يوم العلم الذي يأتي ابتهاجاً بتاريخ تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مقاليد الحكم في البلاد من المناسبات الوطنية التي تعبّر عن وحدة الصف، وتجدد العزم من أجل رفعة الإمارات ورقيّها».

وشهد سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، احتفالات إمارة الشارقة بيوم العلم الذي نظمته لجنة احتفالات الشارقة باليوم الوطني الـ48 للدولة، صباح أمس، في جزيرة العلم بالشارقة.

نائب رئيس الدولة:

«عَلَم الإمارات وصل إلى الفضاء تأكيداً على جدارة أبنائها كشركاء في صُنع مستقبل العالم».

ولي عهد أبوظبي:

«نجدّد عهد الولاء والانتماء للوطن، وأن تبقى رايتنا كما تسلمناها من آبائنا وأجدادنا عالية خفاقة».

حاكم عجمان:

«يوم العَلَم مناسبة وطنية غالية على قلوبنا فيها نجدد عزمنا على مواصلة مسيرة العمل والعطاء».

حاكم أم القيوين:

«يوم العَلَم مناسبة وطنية تجسد منهاجنا الوطني المستمد من روح الوحدة والسلام».

تقليد سنوي

دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الأسبوع الماضي، إلى رفع عَلَم الدولة في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح الثالث من نوفمبر، ضمن التقليد السنوي الذي أقرّه سموه اعتباراً من عام 2013، تزامناً مع الاحتفال باليوم الذي تولّى فيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم، والموافق الثالث من نوفمبر من كل عام.

ويشارك في هذه المناسبة الوطنية مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، فضلاً عن المشاركة المجتمعية الواسعة التي يحرص من خلالها المواطنون والمقيمون على التعبير عن مدى انتمائهم وولائهم لدولة الإمارات وتقديرهم لقيادتها الرشيدة، وإعزازهم للعَلَم كرمز لرفعة الإمارات وشموخها وكرامتها.