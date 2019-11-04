الامارات | قطاع النشر بـ «دبي للإعلام» يحتفل برفع العلم

شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع النشر بـ «دبي للإعلام» يحتفل برفع العلم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك قطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام في احتفالات الدولة بيوم العلم، الذي يصادف ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مقاليد الحكم، وتلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برفع علم دولة الإمارات أمام المباني الحكومية الاتحادية والمحلية في شتى أرجاء الدولة.

واصطف موظفو وقيادات قطاع النشر، يتقدمهم المدير التنفيذي لقطاع النشر بمؤسسة دبي للإعلام، أحمد الحمادي، أثناء رفع علم الدولة، في الساحة المشتركة لصحف «الإمارات اليوم» و«البيان» و«دبي بوست».

وعبّر الحضور عن اعتزازهم بهذه المناسبة التي تحمل معاني حب الوطن، وتعلي من قيم الفخر والولاء والانتماء لترابه.