الامارات | مؤثر اجتماعي شهير بدبي من الثراء الفاحش إلى السجن بتهمة الاحتيال

شكرا لقرائتكم خبر عن مؤثر اجتماعي شهير بدبي من الثراء الفاحش إلى السجن بتهمة الاحتيال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحقق الجهات القضائية المختصة في دبي مع مؤثر كندي من أصل آسيوي شهير على شبكات التواصل الاجتماعي بتهمة الاستيلاء على أموال الغير بطريقة احتيالية، بعد أن حرر أحد المقيمين في الدولة بلاغاً ضده بالاستيلاء على أكثر من 500 ألف درهم منه لاستثمارها في مشروعات، تبين لاحقاً أنها وهمية بحسب إفادة المجني عليه، الذي حرر بلاغاً بمركز شرطة بر دبي.

وقال مصدر قضائي لـ«الإمارات اليوم» إن النيابة العامة طلبت تدوين إفادة مشتكٍ آخر حرر بلاغاً بمركز شرطة البرشاء ضد المتهم نفسه، والسماح له بتقديم مذكرة تتضمن تفاصيل ما حدث حتى تنظر فيها النيابة دون تسجيل بلاغ جنائي، فيما تم توقيف المتهم على ذمة القضية الأولى.

وقال أحد المبلغين، انه وآخرين قدموا مبالغ تقدر بملايين الدراهم للمتهم لاستثمارها في مشروعاته، مضيفا لـ«الإمارات اليوم» ان المتهم قدم نفسه إليهم كرائد أعمال ومستثمر في مجالات عدة شملت، الاستثمار العقاري والعملة الرقمية والتعليم، وتأجير السيارات الفارهة والتكنولوجيا والإعلام.

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ولفت إلى أن المئات تحمسوا للاستثمار معه، نظراً لوضعه حدا أدنى مقبول للاستثمار يبدأ بنحو 30 ألف درهم، فيما دفع له العشرات مبالغ مالية كبرى، من بينهم أميركي ضخ مليونا و800 ألف درهم.

وأضاف أن المتهم كان مقنعاً حين التقاه وبدا واثقاً من نفسه، ووعد الجميع بأنهم سيستقلون مادياً خلال شهور قليلة من الاستثمار معه، وهذا ما شجعه وكثيرون غيره على ضخ نقودهم في مشروعاته.

ويتجاوز عدد متابعي المتهم على انستغرام 800 ألف متابع، ويقيم، بحسب إفادة المبلغين، في برج خليفة كما يهوى السيارات الفارهة ويظهر على حسابه في تطبيق «انستغرام» في سيارة رولزرويس وأخرى فيراري، كما يعرض نفسه باعتباره صديقاً لعدد من المشاهير.

وأفاد مصدر أمني لـ«الإمارات اليوم» أنه تم تسجيل بلاغ واحد بحق المتهم حتى الآن، وهو موقوف حالياً بسجن العوير على ذمة التحقيقات.