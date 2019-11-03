"أبوظبي للإعلام" تحتفل بـ "يوم العلم"

نظمت أبوظبي للإعلام احتفالية في مقرها بـمناسبة "يوم العلم".

وشارك المديروين التنفيذيون والموظفون في مسيرة نظمتها الشركة بدعم من شرطة أبوظبي، والتي انطلقت من مبنى الإذاعة والتلفزيون إلى سارية العلم في مبنى الخليج 365، تلتها تأدية مراسم رفع علم الدولة.

حيث جرت عند الساعة الحادية عشرة صباحاً، مراسم رفع العلم بعدها ألقى الموظفون قسم الولاء للوطن.

وحرصت شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي على مواكبة الاحتفالات بالدولة على جميع قنواتها، عبر مجموعة من التغطيات المباشرة والبرامج الخاصة التي أعدت خصيصاً لهذه المناسبة.

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وأعدت شبكة تلفزيون أبوظبي تغطية خاصة ضمن برنامج "مساكم خير" ، إضافة إلى تغطية الحدث في نشراتها الإخبارية، فيما تم تثبيت شعار المناسبة على شاشتها وقامت على نحو مكثف ببث أغان وطنية تعكس أهمية هذا اليوم ومعانيه.

من جانبها، أعدت شبكة أبوظبي الإذاعية عبر برامجها الصباحية والمسائية مجموعة تقارير عن يوم العلم ومعانيه التي تعبر عن التفاف الشعب حول قيادتها وعلمها.

فيما قامت صحيفة "الاتحاد" بإلقاء الضوء على أهمية المناسبة، مخصصة مساحات على صفحاتها لرصد احتفالات هذا اليوم ، يعلوها العلم الإماراتي، وخصصت مجلة "ماجد" عددها هذا الأسبوع للمناسبة، حيث أبرزت في صورة الغلاف العلم الإماراتي تحت عنوان "علمي هويتي"، إضافة إلى الحديث عن "يوم العلم" في صفحاتها الداخلية.

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