الامارات | "الطوارئ والأزمات" تحذر من المد البحري غداً

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث انه من المتوقع أن يغمر المد البحري بعض المناطق المنخفضة من ساحل الدولة الشرقي نتيجةً للعاصفة المدارية مها‬، وذلك ابتداءً من يوم غدٍ الاثنين، داعية الجمهور إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن شواطئ السواحل الشرقية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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