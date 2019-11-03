سيف بن زايد يرفع علم الدولة على سارية مبنى الداخلية

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، صباح اليوم الأحد، الاحتفالية التي نظمتها وزارة الداخلية برفع علم الدولة في تمام الساعة الحادية عشرة على سارية مبنى الوزارة، بالتزامن مع رفعه عالياً خفاقاً على كافة مباني إدارات وقطاعات الوزارة وعلى مباني القيادات العامة للشرطة بمناسبة احتفال دولة الإمارات بـ "يوم العلم ".

وكانت مراسم الاحتفال قد بدأت بسلام العلم تزامناً مع رفع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، علم الدولة رمز علياء الوطن ووحدة الدولة وعنوان فخر الوطن والانتماء له، ثم عزفت موسيقى الشرطة السلام الوطني.

شهد الاحتفال الفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية ، واللواء الركن خليفة حارب الخييلي رئيس مجلس التطوير المؤسسي، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام الوزارة واللواء سالم علي مبارك الشامسي وكيل الوزارة المساعد للموارد والخدمات المساندة، واللواء جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني، واللواء عبدالعزيز مكتوم الشريفي مدير عام الأمن الوقائي في الوزارة ، والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو وزير الداخلية، والمدراء العامون ومديرو الإدارات، وعدد من الضباط المتقاعدين والضباط وصف الضباط والأفراد والمدنيين والعنصر النسائي العاملين في وزارة الداخلية.

كما شارك في الاحتفال عدد من الضباط، والطلبة المرشحين في كلية الشرطة، وقوات الأمن الخاصة وجناح الجو، والقيادة العامة للدفاع المدني والشرطة الخاصة الاتحادية 71، ومجموعة من طلبة مدرسة زايد الثاني بأبوظبي وطالبات من المدرسة الظبيانية للبنات وفرقة موسيقى الشرطة.

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