محمد بن زايد يستقبل رئيس النيجر

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأحد، فخامة ايسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر الصديقة.

ورحب سموه ــ خلال اللقاء الذي جرى في أبوظبي ــ بزيارة رئيس النيجر إلى الدولة، معرباً عن أمله أن تسهم في مواصلة دفع علاقات البلدين وتنميتها إلى آفاق أشمل من التعاون على مختلف الصعد بما يحقق مصالحهما المتبادلة.

وبحث الجانبان علاقات الصداقة والتعاون المشترك وفرص وإمكانات تنميتها وتطويرها في مختلف الجوانب الحيوية التي تخدم عملية التنمية والتقدم في البلدين خاصة الاستثمارية والاقتصادية والتنموية وغيرها.

كما استعرض الجانبان تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا التي تهم البلدين.

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وأكد سموه ورئيس النيجر في ختام اللقاء حرص البلدين على تنمية علاقات التعاون إلى آفاق أوسع في ظل الرغبة المشتركة لدى قيادتيهما بجانب توفر المقومات والفرص الواعدة على مختلف الصعد خاصة في التجارة والاستثمار ومشاريع التنمية وغيرها من القطاعات التي تخدم مصالحهما المتبادلة.

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حضر اللقاء .. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

كما حضره من جانب النيجر .. معالي عائشاتو بولاما وزيرة التخطيط ومعالي اميور مالم زانايدو وزيرة الصناعة وسعادة اغادا غاربا سفير جمهورية النيجر لدى الدولة.