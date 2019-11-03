4500 علم تشكل صورة محمد بن راشد ومحمد بن زايد في "حديقة الأعلام"

افتتح المكتب الإعلامي لحكومة دبي النسخة السادسة من فعالية "حديقة الأَعْلَام" التي ينظمها "براند دبي"، الذراع الإبداعية للمكتب، في شاطئ "كايت بيتش" بمنطقة أم سقيم بالجميرا، في إطار الاحتفال بيوم العلم في الثالث من نوفمبر من كل عام وهو التقليد السنوي الذي أقره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" تعبيراً عن وحدة وتلاحم شعب الإمارات والانتماء الراسخ للوطن الذي يرمز العَلَم لرفعته وكرامته.

وشاركت في الاحتفال بيوم العَلَم سعادة منى غانم المرّي، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، مع موظفي المكتب الإعلامي، و"براند دبي" و"نادي دبي للصحافة"، التابعين له، تأكيداً على قيم الولاء والانتماء لتراب هذا الوطن الغالي وقيادته الرشيدة، وإحياءً لهذه المناسبة الوطنية الغالية في موقع "حديقة الأَعْلَام" التي ستستمر حتى العاشر من ديسمبر المقبل، وتم زيادة عدد الأعلام فيها هذا العام إلى 4500 عَلَم تكوِّن مُجتمعة صورة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأوضحت سعادة منى المرّي، بهذه المناسبة، أن "حديقة الأَعْلَام" أصبحت من الفعاليات السنوية التي تستقطب الزوار الذين يتوافدون عليها طوال فترة إقامتها تزامناً مع احتفال الدولة بيوم العَلَم وصولاً إلى احتفالات اليوم الوطني، لافتة إلى أن الحديقة تعكس قيم الولاء والانتماء التي يحملها شعب الإمارات لدولتنا وقيادتنا الرشيدة، وما يكنه المقيمون والزوار لعَلَمِنا من إعزاز وتقدير.

وقالت سعادتها: "عَلَمُنا رمز عزتنا وكرامتنا، وبفضل رؤية قيادتنا الرشيدة تتبوأ دولتنا اليوم المركز الأول في الكثير من القطاعات الحيوية على مستوى العالم، ومن هذا المنطلق جاء تصميم "حديقة الأعلام" هذا العام لتحمل صورة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بكل ما يمثلاه سموهما من قيمة وطنية رفيعة، وتعبيراً عن المكانة الخاصة لسموهما في مقدمة مسيرة البناء التي تواصل خلالها دولتنا تعزيز المكتسبات وتحقيق التطلعات نحو المستقبل".

وأضافت: "رايتُنا تعبِّر عن كل القيم الوطنية الرفيعة التي تربينا عليها، وتختصر قصة نجاح سطرها الآباء المؤسسون قدمت للعالم نموذجاً فريداً في قدرة الشعوب على ترسيخ أسس رفعة أوطانهم".. مضيفةً: "يوم العَلَم" مناسبة وطنية تتجدد فيها معاني الوحدة وتتجسّد معها قيم الوفاء والتلاحم بين القيادة والشعب، تعبيراً عن الأسس المتينة التي بُنيت عليها دولة الإمارات، ورؤية قيادتنا الرشيدة التي تجاوزت الحاضر لتستشرف آفاق المستقبل وتؤكد مكانة دولتنا في مصاف الدول صانعة الحضارة".

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يُذكر أن "حديقة الأَعْلَام" تأتي في صدارة الفعاليات والمبادرات المدرجة على الأجندة السنوية لـ" براند دبي"، والتي تتضمّن العديد من الإسهامات والمشاريع المهمة والتي يحقق من خلالها رسالته في نشر ملامح الإبداع في دبي والاحتفاء بالطاقات المبدعة، ومن أبرز تلك الإسهامات مشروع "متحف دبي الفني" الذي قدَّم العديد من الأعمال الإبداعية المنتشرة في مواقع حيوية من الإمارة ويواصل تنفيذها براند دبي بالشراكة مع المؤسسات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية في دبي.