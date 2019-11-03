قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة يوم العلم في تغريدة اليوم، عبر حساب تويتر الرسمي لأخبار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مرفقة بعلم الإمارات: "في يوم العلم.. نحتفي بعنوان وحدتنا ورمز هويتنا وعزنا .. ونجدد عهد الولاء والانتماء للوطن وأن تبقى رايتنا كما تسلمناها من أبائنا وأجدادنا عالية خفاقة". اقرأ أيضاً...محمد بن راشد: سيبقى علم الاتحاد شامخاً خفاقاً بهمة أبناء الاتحاد



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن زايد: في "يوم العلم" نحتفي بعنوان وحدتنا ورمز هويتنا وعزنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.