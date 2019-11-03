تصريح هالة بدري مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي في مشروع الهوية الإعلامية المرئية لدولة...



أكدت هالة بدري مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي أن دولة الإمارات العربية المتحدة تكتب كل يوم قصص نجاح تستحق أن تُروى، لافتةً إلى أن مشروع الهوية الإعلامية المرئية هو الأداة المثلى التي ستنقل تجربة النجاح الإماراتية الاستثنائية للعالم، وتجسد من خلالها الفِكر الريادي المتفرد لقيادتها الحكيمة التي أتقنت لغة المستقبل واستشرفته مبكراً، وقالت:" نحن اليوم أمام مشروع وطني جديد، نخطو من خلاله إلى 2020 بهوية متجددة تنقل قصة دولتنا للعالم، بكل ما فيها من تميز، وما تتضمنه من قِيَم، وما تمتاز به من أصالة، لا سيما وأن دولة الإمارات تعد واحدة من أبرز النماذج العالمية القائمة على التسامح، وتمتلك كافة مقومات الإبداع على المستويين الإقليمي والعالمي، ما يستدعي منها تطوير قنوات جديدة تعمل على إيصال قصة تفردها المدهشة لكل شعوب العالم، بما يليق بها وبسمعتها ومنجزاتها التنموية ومكتسباتها الوطنية".

وأشارت هالة بدري إلى أن مشروع الهوية الإعلامية المرئية سيحقق الكثير من المستهدفات الاستراتيجية التي تسعى الدولة لتحقيقها بشكل جاد، كتعزيز سمعة الإمارات إقليمياً وعالمياً، وترسيخ احترامها ومحبتها بين شعوب العالم، ما يدعم خططها التنموية في مختلف المجالات، وأضافت:" أثبتت إماراتنا بفِكرها الخلاق أنها قوة إنسانية تخاطب مستويات الفكر كافة، وقوة روحية ومعنوية بما تحمله من أفكار ومبادئ وقِيَم، ومنصة تمتلك كل المكونات الاقتصادية والثقافية والسياحية وغيرها، ومن خلال هذا المشروع الجديد الذي يتكون من 49 مبدعاً إماراتياً، ويقوده 7 مبدعون من كل إمارة، ستُروى قصة دولة اللامستحيل، وستتحقق الرؤية العميقة للقيادة الرشيدة في استثمار رصيد المنجزات في تعزيز أطر التواصل مع شعوب العالم، وتكريس مسارات التقارب الإنساني، وستبهر دولتنا العالم كما اعتادت أن تفعل".