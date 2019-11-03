مجموعة صن سيت للضيافة تعيّن دونا بنتون عضوة مجلس إدارة ومساهمة في المجموعة

أعلنت إدارة مجموعة صن سيت للضيافة، المجموعة الرائدة في الاستثمار وتأمين خدمات الإدارة في قطاع الضيافة، والتي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لها، عن تعيين دونا بنتون كمساهمة وعضوة في مجلس إدارة المجموعة، وتشتهر المجموعة بتقديم العلامات العالمية والأفكار المبتكرة إلى الشرق الأوسط وأوروبا، ويتبع لمحفظتها عدداً من أهم المنتجعات والمطاعم والمقاهي المعروفة في المنطقة.

هذا وتعتبر بنتون إحدى أبرز الشخصيات في قطاع الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي معروفة بتأسيسها لشركة "إنتيرتينر" في عام 2001، والتي تسعى لجعل وجهات تناول الطعام والترفيه في دبي أكثر قبولاً من خلال التشجيع على تحديد أسعار معقولة، وتقديم مفهوم "اشترِ واحد واحصل على الثاني مجاناً"، ومنذ افتتاحها تتمتع شركة "إنتيرتينر" بنجاح عالمي، وقد أطلقت في عام 2013 تطبيقها على الهاتف الجوال لمواكبة التطور التقني والتكنولوجيا في أعمالها.

وفي السياق نفسه، صرّح أنطونيو جونزاليس، الرئيس التنفيذي لمجموعة صن سيت للضيافة: "يسرنا انضمام دونا بنتون إلى مجلس إدارتنا، وهي تحمل معها سجلاً حافلاً بالنجاح، وتتميّز دونا بالتزامها وشغفها الحقيقي بنمو الأعمال ضمن قطاع الضيافة، وهذا يصب في نفس التوجه الذي نعتمده ضمن مجموعتنا، ولا بد لي أن أؤكد على أن خبرة بنتون في السوق، وإلمامها العميق بالتخطيط الاستراتيجي وتحديد أولويات العمل وأهدافه، ستساعد المجموعة في تنفيذ خطتها لتحافظ على مكانتها الرائدة في عالم الضيافة، والاستمرار في زيادة التوسع في جميع أنحاء العالم".

وأضاف أنطونيو: " أنا على ثقة بأن نتائج العمل مع دونا بنتون سوف تظهر بشكل سريع ومثمر، وخاصة بأنها على اطّلاع مسبق بمحفظة أعمالنا في مجموعة صن سيت للضيافة، وبيننا تعاون مسبق من خلال عملها في شركة "إنتيرتينر" حيث وقّعت العديد من الاتفاقيات بين شركتها ومطاعم بلاك تاب ولويجيا ريستورانتيه، وآموس وجوس باكيارد التي تتبع لمجموعتنا".

ومن جانبها قالت دونا بنتون عضوة مجلس الإدارة والمساهمة في مجموعة صن سيت للضيافة: "أنا متحمسة للغاية بانضمامي إلى مجموعة صن سيت للضيافة كعضوة في مجلس الإدارة، وخاصة بأنني أعتبر نفسي شاهدةً على نجاح المجموعة خلال السنوات الماضية، وهي تشهد اليوم نمواً وتوسعاً وزيادة في الأرباح، وتسعى هذه المجموعة دوماً إلى جلب أشهر علامات المطاعم والضيافة العالمية إلى المنطقة، وقد أسست العديد من الوجهات والمنتجعات الشاطئية، ولا بد لي أن أقول بأنني تعاملت مع مجموعات ضيافة مختلفة خلال عملي لمدة 18 عاماً في شركة "إنتيرتينر"، وقد كانت مجموعة صن سيت للضيافة وما تزال متميزة دائماً بإبداعها وقيمها وفريقها المتمرس، وأنا أتطلع إلى العمل عن قرب مع فريق المجموعة لتطوير الأعمال والاستمرار في النمو".

الجدير ذكره بأن دونا بنتون تمتلك العديد من المشاريع التجارية ويُعرف عنها شغفها بالأعمال، وهي شريكة في مجموعة "داون سون سبورتس" لتزويد المدارس ودور الحضانة والنوادي في الإمارات بالمعدات والملابس الرياضية.