إيه بي بي تضيف قدرات تنبؤ جديدة إلى حل إدارة أداء الأصول

في إطار جهودها المستمرة لتعزيز تجربة العملاء، قامت شركة إيه بي بي بإثراء حل إدارة أداء الأصول الرائد في هذا المجال من Ellipse® الخاص (جزء من محفظة المشروعات الرقمية للشركة) مضيفة لهذا الحل قدرات تنبؤ معززة؛ حيث تمكِّن هذه الوظيفة الجديدة العملاء من التنبؤ بدقة أكبر، ووضع مسارات بديلة لخطط العمل عندما تكون هناك احتمالية أن تتعطل أصولهم الأساسية؛ حيث تأتي القدرات التنبؤية الجديدة نتيجة لاستحواذ إيه بي بي على شركة البرمجيات، كاسنتك.

ولعل أعظم ما أثمرت عنه هذه الجهود هو دمج تحليلات البرامج المتقدمة في محفظة المشروعات الرقمية ABB Ability ™ وتبادل قيمتها الجليلة مع عملاء شركة إيه بي بي العاملين في القطاعات الصناعية مثل قطاعات الطاقة والنقل والاتصالات السلكية واللاسلكية والموارد الطبيعية وغيرها من القطاعات ذات الأصول الضخمة.

التنبؤ الدقيق لتعطل المعدات ونمذجة مسارات التخطيط البديلة

تأتي وظيفة التنبؤ المحسّنة نتيجة تكامل تحليلات شركة البرامج كاسنتك التي تم الاستحواذ عليها مؤخرًا في محفظة الشركات الرقمية. تشمل الميزات الجديدة آفاق التنبؤ التشخيصية القائمة على الحالة وملفات تعريف المخاطر إلى جانب إمكانات المحاكاة التي تمتد إلى منح المشغل قدرات شخيص الاحتمالات المستقبلية والسيطرة عليها -بدءًا من مستوى الأصول الضخمة وصولاً إلى الأصول الفردية.

تعمل هذه الوظيفة الرائدة في هذا المجال على زيادة قيمة الأعمال عن طريق تقليل وقت التوقف عن العمل وتجنب تعطل الأصول وتقليل تكاليف الصيانة والتشغيل في الوقت ذاته. بالإضافة إلى ذلك، توفر وظائف التنبؤ وظيفة تحليل السيناريو عبر آفاق زمنية واضحة في المستقبل، مما يعزز بشكل كبير قدرة الشركة على تحسين خطط صيانة الأصول وإمكانية استبدالها.

وعن هذا الإنجاز أفاد ماسيمو دانيلي رئيس قطاع أعمال أتمتة الشبكات في شركة إيه بي بي بقسم أعمال شبكات الطاقة بالشركة "من خلال دمج تنبؤات كاسنتك القوية في منتجنا الرائد في هذا المجال لإدارة أداء الأصول Ellipse® ، ضمن المشروعات الرقمية للشركة، فإننا نعزز مقترح القيمة الذي نقدمه لعملائنا لنكون شريكهم المفضل أثناء شروعهم في رحلة التحول للعالم الرقمي ... يعمل حل إدارة أداء الأصول لدينا على زيادة القيمة لعملائنا من الانتقال إلى الجانب النظري إلى العملي وذلك من خلال تعميق الرؤية التحليلية وتوسيعها في أداء الأصول وتحسين الأداء، ".

برنامج كاسنتك: تاريخ حافل في تحقيق أرباح بملايين اليورو نتيجة توفير التكاليف

بلغت توقعات تكنولوجيا كاسنتك التي أثبتت كفاءتها في المجال مستويات دقة تصل إلى 99 في المائة للأعطال في الأجهزة مع فترة زمنية طويلة تصل إلى 5 سنوات، ويزداد معدل الدقة هذا بمرور الوقت من خلال قدرات المعرفة الآلية التي تعتمد على البيانات في برامجها. بالنسبة للعملاء مشغلي محطات الطاقة التي تعمل بالوقود الأحفوري، على سبيل المثال، يمكن أن تحقق كاسنتك وفورات سنوية بملايين اليورو لكل جيجاوات من طاقة التوليد. بالإضافة إلى تحسين الاستراتيجيات وتعزيز السمعة التجارية، وتكمن كذلك فائدة إضافية من التنبؤات في الاستناد إلى معرفة الخبراء مع نضوج القوى العاملة الصناعية على مستوى العالم.

انضم موظفو كاسنتك، والتي يقع مقرها في برلين وزيوريخ، إلى مجموعة منتجات برمجيات مشروعات شركة إيه بي بي ضمن أعمال شبكات الطاقة التي تبدأ في الربع الثالث من عام 2019.

تعتبر شركة "إيه بي بي" (المدرجة في بورصة سيكس السويسرية تحت الرمز ABBN: SIX Swiss Ex) رائداً متميزاً في مجال التكنولوجيا، وتعمل على تطبيق مبادرة التحول الرقمي في جميع القطاعات. وبفضل تاريخها الحافل في الابتكار على مدار أكثر من 130 عاماً، تعمل الشركة في أربع قطاعات رائدة عالمياً وتركز بشكل خاص على العملاء وهم: تقنيّات المنتجات الكهربية، والروبوتات والحركة، والأتمتة الصناعيّة غير المترابطة مدعومة بالمنصة الرقمية ABB Ability™. هذا وسيتم نقل ملكية وحدة شبكات الطاقة التابعة لـ ABB السويسرية إلى شركة هيتاشي في 2020. وتعمل شركة "إيه بي بي" في أكثر من 100 دولة في العام، ويعمل فيها قرابة 147.000 موظف