اختتام قمة أبوظبي للمدينة الذكية بنجاح كبير

اختتمت دائرة التخطيط العمراني والبلديات أعمال قمة أبوظبي للمدينة الذكية والتي نظمتها بلدية مدينة أبوظبي بنجاح كبير وسط مؤشرات إيجابية على تحقيق أهداف القمة والمتمثلة في تعزيز سمعة ومكانة أبوظبي بشأن الآليات التطبيقية للمدن الذكية والذكاء الاصطناعي في كل من محاور الحوكمة والخدمات والنقل والطرق والبنية التحتية والسلامة والاستدامة واستشراف المستقبل والابتكار، ومساهمتها الفعالة في تحول مدينة أبوظبي إلى مدينة ذكية، وكذلك الاطلاع على أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية في مجال المدن الذكية، بالإضافة إلى حشد الجهود والطاقات وتحقيق شراكات فعالة وهادفة مع القطاع الخاص.

وقد أبرزت القمة جهود أبوظبي في الأعمال التطبيقية للمدن الذكية والاعتماد على الذكاء الاصطناعي والخدمات الذكية في العمل البلدي بشكل خاص والعمل الحكومي بشكل عام على أرض الواقع ضمن المشاريع والمبادرات القائمة والمستقبلية لتحقيق مفهوم المدن الذكية.

كما أولت القمة اهتماماً باستعراض أطر العمل والخطط الطموحة للمدن الذكية في الإمارة والاطلاع على مستجدات التكنولوجيا في هذا المجال من خلال عروض وابتكارات القطاع الخاص، بالإضافة إلى ضمان توفير بنية تحتية عالمية المواصفات قادرة على استيعاب كافة الاستثمارات المقبلة على الإمارة، من خلال استثمار التكنولوجيات الحديثة في أعمال ومشاريع الطرق والحدائق والمرافق الترفيهية والبنية التحتية.

من جانبه أكد سعادة سيف بدر القبيسي المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي أن العدد الكبير لحضور القمة من الشخصيات المحلية والإقليمية والعالمية فاق التوقعات حيث وصل عدد حضور القمة خلال يومي انعقادها ( 29 -30) أكتوبر في أبوظبي أكثر من 1100 شخصية متخصصة بالذكاء الاصطناعي، الأمر الذي منح القمة زخما وثقلا كبيرين، تجسد في مخرجات القمة والرؤى التي خرجت بها والتي سيكون لها أثر كبير كخطوة مهمة على طريق توظيف الذكاء الاصطناعي في دعم مشاريع التنمية والارتقاء بجودة الحياة ، وتحقيق السعادة لكافة شرائح المجتمع .

وقد جاءت هذه النتائج الإيجابية للقمة ثمرة لتضافر الجهود المشتركة بين الدائرة والمؤسسسات المعنية، كما شكل حضور معالي عمر بن سلطان العلماء ، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي وعدد من الشخصيات المرموقة والمتخصصة، ومشاركة 21 جهات حكومية ، و 35 سفارة دعما كبيرا لأهداف القمة ومجرياتها.

وأشار سعادته أن القمة نجحت في الخروج بصورة تليق بسمعة ومكانة دائرة التخطيط العمراني والبلديات كجهة حكومية رائدة تسعى إلى جعل إمارة أبوظبي ضمن أفضل المدن العالمية الذكية والمستدامة وتحقيق ودعم استراتيجية حكومة أبوظبي من خلال الحرص على نشر ثقافة تبادل المعرفة والاستفادة من الممارسات العالمية في مجال توفير بنية تحتية مستدامة وذكية، مشيرة أن القمة أتاحت للمشاركين منصة مكنتهم من التواصل مع أفضل الخبرات في مجال المدن الذكية ، وشمل الحضور مختصين وممثلين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات ومطورين واستشاريين وجهات بحثية وشركات محلية وعالمية .

وقد وفرت القمة كذلك منصة عرض لنخبة من الشركات العالمية المتخصصة في المدن الذكية والذكاء الاصطناعي ، وفاق عدد المتحدثين أكثر من 50 متحدثا وخبيرا في مجال المدن الذكية والذكاء الاصطناعي وفي عدة محاور شملت الخدمات البلدية والبنية التحتية الذكية، النقل الذكي، الاستدامة والطاقة، الأمن والسلامة الذكية، بمعدل 10 متحدثين دوليين تمت استضافتهم من عدة بلدان شملت أمريكا وبريطانيا وفرنسا وكندا وهولندا، بالإضافة إلى 29 محاضرة وورقة عمل ، و6 جلسات نقاشية، وشارك من دائرة التخطيط العمراني والبلديات 10 متحدثين من خلال أربع أوراق عمل.

وحظيت القمة بحضور جهات حكومية وأكاديمية على أعلى المستويات من خلال مشاركة 10 جهات حكومية كمتحدثين في القمة، ومشاركة 5 جامعات تشمل جامعة نيويورك، جامعة زايد، كليات التقنية العليا، بالإضافة إلى انعقاد ورشتي عمل حول الإبداع والابتكار لطلبة الجامعات.

وحول القيم المستفادة من القمة أكدت دائرة التخطيط العمراني والبلديات أن القمة أسهمت في إبراز جهود الدائرة كجهة حكومية رائدة تسعى لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة من خلال استعراض منهجية مبادرات المدينة الذكية لخلق إمارة ذات تطوير عمراني متكامل مستدام وخدمات بلدية متميزة لرفاهية وسعادة المجتمع بالمواءمة مع الخارطة الاستراتيجية لدائرة التخطيط العمراني والبلديات التي أطلقت في مارس 2019، ومساهمة في تحقيق برنامج أبوظبي للمسرعات الحكومية (غداً 21)، حيث انبثقت مبادرات المدينة الذكية في دائرة التخطيط العمراني والبلديات تماشياً مع مئوية الإمارات واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 التي اعتمدها مجلس الوزراء في 2019 كأول مشروع ضخم ضمن مئوية الإمارات 2071 يمثل الموجة الجديدة بعد الحكومة الذكية.

وكذلك تعزيز سمعة ومكانة أبوظبي بشأن الآليات التطبيقية للمدن الذكية والذكاء الاصطناعي في كل من محاور الحوكمة والخدمات والنقل والطرق والبنية التحتية والسلامة والاستدامة واستشراف المستقبل والابتكار، وتعزيز تكاتف جهود الجهات الحكومية ومساهمتها الفعالة على أرض الواقع في تحول مدينة أبوظبي إلى مدينة ذكية، وكذلك الاطلاع على أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية في مجال المدن الذكية، بالإضافة إلى حشد الجهود والطاقات وتحقيق شراكات فعالة وهادفة مع القطاع الخاص.

ومن القيم المستفادة إبراز جهود أبوظبي في الأعمال التطبيقية للمدن الذكية والاعتماد على الذكاء الاصطناعي والخدمات الذكية في العمل البلدي بشكل خاص والعمل الحكومي بشكل عام على أرض الواقع ضمن المشاريع والمبادرات القائمة والمستقبلية لتحقيق مفهوم المدن الذكية، واستعراض أطر العمل والخطط الطموحة للمدن الذكية في الإمارة والاطلاع على مستجدات التكنولوجيا في هذا المجال من خلال عروض وابتكارات القطاع الخاص، بالإضافة إلى ضمان توفير بنية تحتية عالمية المواصفات قادرة على استيعاب كافة الاستثمارات المقبلة على الإمارة، من خلال استثمار التكنولوجيات الحديثة في أعمال ومشاريع الطرق والحدائق والمرافق الترفيهية والبنية التحتية، ودعم الأولويات الاستراتيجية دائرة التخطيط العمراني والبلديات من خلال الاستثمار في تدريب وتطوير المواطنين الإماراتيين وذلك عبر منحهم الفرصة لتقديم عدة أوراق عمل في القمة، بالإضافة الى زيادة مشاركة المجتمع المحلي في نشاطات البلديات عبر دعم ثقافة تبادل المعرفة من خلال الاطلاع على أحدث الممارسات المحلية والعالمية في مجال المدن الذكية.

ضمن هذا الإطار تقدمت دائرة التخطيط العمراني والبلديات بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى جميع الشركاء الاستراتيجيين الذين أسهموا في إنجاح القمة، ولكافة ضيوف القمة والمساهمين في إثراء محاورها، معربة عن أملها في أن تكون القمة الجسر الحقيقي نحو تكريس قيم وأهداف المدن الذكية لإسعاد المجتمع ودفع عجلة التنمية الشاملة قدما.