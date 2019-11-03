سلسلة مطاعم "واخة" تفتتح أحدث فروعها الفاخرة في جميرا

افتتحت "واخة" سلسلة المطاعم الشهيرة والمتخصصة بأطباق الشينواري والمأكولات الأفغانية الصحيّة، فرعها الجديد في شارع جميرا في دبي، وذلك في إطار مساعيها لتعزيز حضورها في السوق والوصول إلى مجموعة جديدة من العملاء لتجربة أشهى الأطباق التي تضم مزيجاً رائعاً من النكهات، والاستمتاع بتجربة طعام لا تنسى.

وقال محمد عزام، الشريك المؤسس في مطعم "واخة": "طموحنا الدائم هو تقديم أفضل المأكولات الأفغانية وأطباق الشينواري الصحيّة والطازجة لعملائنا الكرام والخالية من التوابل أو الزيوت المهدرجة. كما نسعى باستمرار إلى توفير أفضل تجربة طعام ممكنة لجميع زوار مطاعمنا، حيث بات بإمكان العملاء الآن اختيار طبقهم الخاص وإعداده عبر اختيار مجموعات مختلفة من النكهات وأساليب الطهي، بالإضافة إلى تسمية الطبق والاحتفاظ بوصفته الخاصة."

وأضاف عزام: "نؤمن بتوفير منصة تقدم مغامرة الطهي لعملائنا دون أية قيود فيما يتعلق بخيارات الطعام. ونحن نستخدم فقط التوابل الخضراء الطبيعية والطماطم والملح ودهن الضأن أو الزبدة الطازجة، في حين أن جميع المأكولات التي نقدمها هي حلال 100%. ونرحب بجميع زوار مطعمنا الجديد للاستمتاع بتجربة طعام فريدة من نوعها."



تأسست سلسلة مطاعم "واخة"، المملوكة من قبل وقاص طلعت وعقيل ساروار وسعد طلعت ومحمد عزام، بهدف تقديم تجربة طعام تمتاز بالطعم الأصيل والنكهة اللذيذة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتبقى السمة المميزة لأطباق الشينواري هي أن جميع اللحوم مشوية أو مطهية على الفحم مع دهن الضأن والملح يمكن تحضيرها مع التوابل الخاصة أو دونها وذلك لتقديم المذاق الأفضل والأشهى تبعاً لرغبة العميل. وتشمل الوجبات الأكثر شهرة في أطباق الشينواري، أطباق "شينواري كاراهي لحم الغنم" وهي عبارة عن لحم ضأن طازج مطبوخ بدهن الضأن الطبيعي والطماطم والفلفل الأخضر والملح؛ و"شينواري كاهاري الدجاج" وهي عبارة عن دجاج مطبوخ بدهن الضأن الطبيعي أو الزبدة الطازجة مع الطماطم والفلفل الأخضر والملح؛ و"شينواري تكة لحم الغنم" وهو لحم الغنم الطازج والمشوي على الفحم والمتبل بالملح ودهن الضأن الطبيعي؛ و"دومبوخت/روش" وهو لحم غنم طازج يطهى مع عصائره ونخاع العظام على نار هادئة جداً لمدة تتراوح من ثلاث إلى أربع ساعات مع البطاطا والأعشاب العطرية والتوابل.



ويوفر مطعم "واخة" من خلال مطبخه الأفغاني خياراً مناسباً للمهتمين بالاطلاع على ثقافة آسيا الوسطى الغنية لأفغانستان. ويبقى الطبق الرئيسي للمطبخ الأفغاني هو الـ "كابولي بالاو"، الذي يتألف من لحم الغنم أو اللحم البقري والأرز ذو الحبة الطويلة المطهو على البخار، بالإضافة إلى الزبيب وشرائح الجزر الرفيعة والكفتة وكرات اللحم البقري والحمص المطحون.