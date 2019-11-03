طلبة "راشد لأصحاب الهمم" يرفعون العلم عالياً







رفع طلبة مركز راشد لأصحاب الهمم، اليوم، علم دولة الإمارات العربية المتحدة، استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله " للاحتفال في "يوم العلم" الذي يصادف في الثالث من نوفمبر، وكانت السيدة مريم عثمان، المدير العام للمركز، قد شاركت الطلبة الاحتفال بيوم العلم، إلى جانب عدد من مدرسي ومعلمي الطلبة ومسؤولي المركز. وكان الطلبة قد عملوا على تزيين كافة جنبات المركز بالأعلام الإماراتية، والشعارات التي يعبرون فيها عن ولائهم لقيادة الدولة، كما قاموا خلال مشاركتهم في رفع العلم، بترديد النشيد الوطني الإماراتي، والذي وجدوا فيه تحفيزاً واستنهاضاً لعزيمتهم ولحبهم للإمارات.

وفي هذا الصدد، أكدت السيدة مريم عثمان، المدير العام لمركز راشد لأصحاب الهمم أن هذا الاحتفال يأتي في اطار تعزيز دور المركز الوطني على الساحة المحلية، وشددت على أهمية الولاء للوطن والتمسك بالعلم. وقالت: "يعد العلم الإماراتي رمز وطنيتنا وعزنا جميعاً، وفي رفعه تكريم للمغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كان أول من رفع العلم الإماراتي، وأعلن اقامة دولة الاتحاد التي نعتز بها جميعاً". وأضافت: "نحرص في مركز راشد على تبني كافة المبادرات الوطنية، والسير على خطى توجيهات قيادتنا الرشيدة، التي طالما حثتنا على ضرورة المحافظة على مكتسبات وانجازات وطننا الغالي، واحتفال طلبة مركز راشد بيوم العلم، بلا شك فيه تجديد للمشاعر الانسانية والإخلاص للوطن وقيادته، وتجديد الولاء لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات، حيث يزيدنا ذلك عزاً وفخراً، ويعزز من الهوية الوطنية في قلوبنا جميعاً". وأضافت: "لقد عكس احتفال طلبة مركز راشد بيوم العلم، احدى أشكال التلاحم الوطني، كما عكس مدى حبهم لهذه الإرض الطيبة، وعزز من ثقافة الانتماء والولاء لديهم". واكدت مريم عثمان أن الاحتفالات بيوم العلم، تحمل دروساً عميقة في التربية الوطنية، فضلاً عن كونها تشكل وقفة تأمل فيما حققته الإمارات من انجازات كبيرة على الساحة العربية والدولية.