حاكم أم القيوين: في "يوم العلم" ترتفع رايات العز والكرامة والشموخ

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين أنه فى يوم العلم ترتفع رايات العز والكرامة والشموخ معبرة عن الاعتزاز والانتماء الوطني مؤكدة أن الوحدة الوطنية هي النموذج الذي يجمع أبناء الامارات قيادة وشعباً.

وأشار سموه إلى أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" - في عام 2013 بأن يكون يوم الثالث من نوفمبر من كل عام مناسبة وطنية نحتفل بها جميعاً للتعبير عن وحدتنا واقتدارنا وتجسيد حي لمنهاجنا الوطني المستمد من روح الوحدة والسلام.

وقال صاحب السمو حاكم أم القيوين إن احتفالنا السنوى بهذه المناسبة الوطنية المجيدة هو احتفاء بتولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"- رئاسة دولة الامارات العربية المتحدة وهو يوم الوفاء للقادة المؤسسين رحمهم الله وانطلاق الإرادة الوحدوية بإعلان الاتحاد بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان - رحمه الله -.

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وعبر سموه عن اعتزاز أبناء الإمارات بقيادتهم الرشيدة وتفاخرهم بالانجازات التي تحققت منذ قيام الاتحاد وقدم أبناء الوطن النموذج الفذ في مبادىء المواطنة سواء من خلال المشاركة في البناء الحضاري أو التميز القيادي أو التفرد العلمي والتقني بالإضافة، إلى تقديم التضحيات للذود عن حياض الوطن ومكتسباته وصيانة أمنه واستقرار وتعزيز مبادىء المحبة والسلام في ربوعه وتطوير قدراتهم العلمية والعملية لمواكبة التطور العالمي في شتى المجالات.

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وأضاف سموه أن دولة الامارات حفلت منذ تأسيسها برموزها الذين كان لإيمانهم بالوحدة وجمع الشمل وإرساء خارطة الطريق الوطنية وفق منهاج عملي دعمته الإرادة القوية والاهداف المشتركة خلقت هذة القاعدة الصلبة لهذا الاتحاد الذي ترعاه اليوم قيادتنا الحكيمة وأبناء شعبنا الوفي لتكون واحدة من أهم الدول المتقدمة في شتى المجالات والمنفتحة على العالم اقتصادياً وثقافياً وعلمياً لتواكب الدول المتقدمة.