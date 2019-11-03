حاكم عجمان: "يوم العلم" يعبر عن مدى محبة الناس للوطن وقيادته وعلمه

أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان أن يوم العلم مناسبة وطنية غالية على قلوبنا جميعاً فيها نجدد عزمنا على مواصلة مسيرة العمل والعطاء من أجل رفعة الوطن وتقدمه لتبقى راية دولة الإمارات عالية خفاقة بين الأمم.

جاء ذلك عقب قيام سموه برفع علم الدولة على سارية أعدت خصيصاً أمام ديوان الحاكم، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، والشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل حاكم عجمان للشؤون المالية والإدارية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، بجانب عدد من كبار الضباط والمستشارين ومديري الدوائر وكبار المسؤولين إضافة إلى عدد من طلبة وطالبات مدارس منطقة عجمان التعليمية الذي رددوا النشيد الوطني بمصاحبة الفرقة الموسيقية للشرطة.

وقال صاحب السمو حاكم عجمان إن يوم العلم الذي يصادف ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "حفظه الله" رئاسة الدولة هو يوم للتعبير عن مدى محبة الناس لهذا البلد ولقيادته وعلمه وهو يوم نتذكر فيه ما قدمه لنا الشيخ زايد والآباء المؤسسون رحمهم الله من إرث حضاري فريد ودولة يشار إليها بالبنان.

وأضاف سموه أن رفع العلم مناسبة لتجديد العهد لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتبقى راية الوطن نصب أعيننا دائماً ولنحافظ على مكتسبات الوطن في جميع الميادين.

وأوضح أنه في هذا اليوم وكل يوم يرفرف علم دولتنا عالياً في جميع المؤسسات والوزارات والمدارس سيكون عنواناً لطموحات الوطن وأبنائه ورمزاً للإرادة والعزيمة على إكمال مسيرة الاتحاد ووحدة البيت ووحدة الرؤية والمستقبل وراية الفخر والاعتزاز وعنوان العطاء والطموحات السامية لإعلاء كلمة الحق والإنسانية.

اقرأ أيضاً... محمد بن راشد: سيبقى علم الاتحاد شامخاً خفاقاً بهمة أبناء الاتحاد

Advertisements

ونوه سموه إلى أن "يوم العلم" يجسد التكاتف والتناصر والتعاضد والتوادد والتحابب من أجل دولتنا واتحادنا ويعزز الشعور بالانتماء للوطن ويرسخ المكانة الرائدة والصورة المشرقة للإمارات التي أصبحت رمزاً للسلام والأمان والمنجزات والتي تكللت برفع علم دولتنا عالياً بوصول أول رائد فضاء إماراتي وعربي إلى محطة الفضاء الدولية.

وقال صاحب السمو حاكم عجمان: "إننا واثقون تمام الثقة بأن المستقبل في ظل قيادتنا الرشيدة وتحت علم دولتنا العزيزة سيكون أكثر إشراقاً ونجاحاً وبإذن من الله وتوفيقه سيبلغ هذا الوطن كل غاياته ويحقق أقصى طموحاته وغالي أمانيه".

من جانبه، أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، أن يوم العلم، الذي يصادف الثالث من نوفمبر من كل عام، يمثل مناسبة وطنية عزيزة على قلوب قادة وشعب الإمارات الكريم وتكريماً لمعاني الاتحاد السامية والقيم الإماراتية الأصيلة وتأكيداً على استمرار مسيرة الوفاء للآباء مؤسسي الدولة وتقديراً وتثميناً لجهود القيادة الرشيدة على رأسهم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات الكرام.

وأشار سمو ولي عهد عجمان إلى أن يوم العلم يمثل تخليداً لذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئاسة الدولة، وهي مناسبة تزيد من ثقافة تقدير العلم باعتباره رمزاً للانتماء لهذه الأرض ولهذا الوطن وراية تلتفت إليها الأنظار وتلتف حولها القلوب حباً لثرى الإمارات وبحرها وسمائها وقادتها وشعبها وكل من يحل ضيفاً عليها ومنارة تحتضن طاقات أبناء وبنات الإمارات وتوحدها من أجل صنع حاضر مشرق ومستقبل باهر للأجيال.

وقال سموه "إننا نرفع اليوم راية الاتحاد ونحن نستذكر تضحيات الآباء المؤسسين الذين غرسوا بذرة الأخوة والوحدة في أرض هذا الوطن ونفوس أبنائه وأسسوا دولة يحسب لها ألف حساب ويشار إليها بالبنان باعتبارها نموذجاً باهراً لتحقيق الأمن والاستقرار والنهضة والازدهار في منطقة تتقلب حولها الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية فقد أصبحت دولة الإمارات محط أنظار واحترام وإعجاب العالم أجمع بفعل إنجازات أبنائها على مختلف الصعد ومجالات الحياة ورمزاً للأخوة والإنسانية والرحمة والتسامح ".

وأضاف سموه أنه في يوم العلم لا ننسى بطولات شهداء وأبطال الإمارات البواسل إخواننا وأحبائنا الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة ونفوسهم الزكية حتى تبقى راية الوطن خفاقة عالية ويرفرف علم دولتنا بكل عز وشموخ وإباء.