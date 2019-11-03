عبدالله بن زايد يشهد احتفالية "الخارجية" بـ"يوم العلم"

شهد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الاحتفالية التي أقامتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي اليوم بمناسبة "يوم العلم".

ورفع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان علم الدولة على السارية الرئيسة في ديوان عام الوزارة بأبوظبي وذلك بحضور سعادة خالد عبدالله حميد بالهول وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي ومعالي الدكتور عبيد الحيري الكتبي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون العسكرية والأمنية وسعادة خليفة شاهين المرر مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية وسعادة أحمد عبدالرحمن أحمد الجرمن مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي وسعادة يعقوب يوسف الحوسني مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون المنظمات الدولية إضافة إلى وكلاء الوزارة المساعدين ومديري الإدارات وموظفي ومنتسبي الوزارة.

وتقدم سموه بالتهنئة إلى جميع موظفي الوزارة ومنتسبيها بهذه المناسبة العزيزة التي تعبر عن مشاعر الفخر والاعتزاز والوفاء لدولة الإمارات وتجديد العهد والولاء للوطن والقيادة الرشيدة.

اقرأ أيضاً... 4500 علم تشكل صورة محمد بن راشد ومحمد بن زايد في "حديقة الأعلام"

كما احتفلت سفارات الدولة والبعثات التمثيلية في الخارج بـ "يوم العلم" تجسيداً لمشاعر الفخر والاعتزاز والوفاء لدولة الإمارات قيادة وشعباً.

وتحتفل دولة الإمارات كل عام بـ "يوم العلم" الذي يصادف ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مقاليد الحكم.

ويأتي الاحتفال استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" للاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية عبر رفع علم الدولة في وقت واحد وذلك تعبيراً عن المصير الواحد والانتماء الخالد لدولة الإمارات.