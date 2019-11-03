كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| درّاجون يستعرضون مهاراتهم فوق مبنى طيران الإمارات
مع اقتراب تحدي دبي للياقة البدنية من أسبوعه الثالث، دعت طيران الإمارات أربعة من راكبي الدراجات لاختبار مهاراتهم في ركوب الدراجات على سطح مقر مجموعة طيران الإمارات.
وقبل أربعة من أعضاء فريق طيران الإمارات التحدي وتوجهوا إلى قمة مقر شركة الطيران للتجول على مسار فوق سطح المبنى مصمم لهذا الغرض.
ويمتد مضمار السباق حوالي 800 متر بموازاة مطار دبي الدولي، حيث كانت العديد من طائرات طيران الإمارات تهبط أو تقلع عبر الشارع في مبنى DXB Terminal 3.
وقام كل من ألكساندر كريستوف وتادي بوجاكار ودييجو أوليسي وجاسبر فيليبسين، وجميعهم من فريق طيران الإمارات، بالدوران على السطح. وقالت طيران الإمارات إن السرعة حددت بـ 20 كيلومتراً في الساعة لأسباب تتعلق بالسلامة، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| درّاجون يستعرضون مهاراتهم فوق مبنى طيران الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سنيار وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.