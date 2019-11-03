كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| درّاجون يستعرضون مهاراتهم فوق مبنى طيران الإمارات

مع اقتراب تحدي دبي للياقة البدنية من أسبوعه الثالث، دعت طيران الإمارات أربعة من راكبي الدراجات لاختبار مهاراتهم في ركوب الدراجات على سطح مقر مجموعة طيران الإمارات.

وقبل أربعة من أعضاء فريق طيران الإمارات التحدي وتوجهوا إلى قمة مقر شركة الطيران للتجول على مسار فوق سطح المبنى مصمم لهذا الغرض.

ويمتد مضمار السباق حوالي 800 متر بموازاة مطار دبي الدولي، حيث كانت العديد من طائرات طيران الإمارات تهبط أو تقلع عبر الشارع في مبنى DXB Terminal 3.

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وقام كل من ألكساندر كريستوف وتادي بوجاكار ودييجو أوليسي وجاسبر فيليبسين، وجميعهم من فريق طيران الإمارات، بالدوران على السطح. وقالت طيران الإمارات إن السرعة حددت بـ 20 كيلومتراً في الساعة لأسباب تتعلق بالسلامة، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.