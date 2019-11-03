الامارات | محمد بن راشد: سيبقى علم الاتحاد شامخاً خفاقاً عالياً

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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: سيبقى علم الاتحاد شامخاً خفاقاً عالياً والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، صباح اليوم، علم الاتحاد مع الآلاف من فرق عمله في كافة المؤسسات في وقت واحد.
وقال سموه عبر حسابه الرسمي في "تويتر": «ارتفع في القلوب فارتفع في السماء.. رفعنا سقف طموحاتنا.. فارتفعت أعلامنا في كل مكان.. وارتفعت رؤوس مواطنينا فخراً بوطنهم.. سيبقى علم الاتحاد شامخاً خفاقاً عالياً بهمة وعزم وإخلاص أبناء الاتحاد».
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