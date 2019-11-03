ديوان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة ومركز سلطان بن زايد يحتفلان بـ "يوم العلم"

احتفل ديوان سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، بـ "يوم العلم" الذي يصادف الثالث من نوفمبر من كل عام، وذلك برفع العلم أمام مقر الديوان في أبوظبي.

ورفع سعادة الدكتور عبيد علي راشد المنصوري مدير عام الديوان علم الدولة في تمام الساعة الحادية عشرة ظهراً بالتزامن مع السلام الوطني بمشاركة مديري الإدارات والأقسام والموظفين في الديوان.

كما شارك مركز سلطان بن زايد في احتفالية "يوم العلم" والتي تتزامن مع ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مقاليد الحكم ،حيث قام مديرو الإدارات يرافقهم موظفو المركز برفع العلم مصحوباً بالسلام الوطني، مؤكدين فخرهم واعتزازهم بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

وأعرب سعادة الدكتور عبيد علي راشد المنصوري مدير عام ديوان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة نائب مدير عام مركز سلطان بن زايد، عن سعادته بمشاركة الديوان والمركز وموظفيهما في الاحتفال بيوم العلم العزيز على قلب كل إماراتي ومقيم، مؤكداً أن العلم يشكل رمز الانتماء والوحدة والعطاء والتسامح.

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ورفع سعادته أجمل التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة الوطنية العزيزة.

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وقال إن الاحتفال بيوم العلم فرصة سنوية لتجديد العهد والولاء لقيادتنا الرشيدة، ومناسبة للتعبير عن الدعم والتقدير لمسيرة التنمية الرائدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وإخوانه حكام الإمارات، ولإظهار مشاعر الحب والوفاء الذي يكنه شعب الإمارات وكل مقيم على هذه الأرض الطيبة للوطن وقائد مسيرته.