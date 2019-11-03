سلطان الجابر: "يوم العلم" يجسد الولاء والانتماء للوطن والقيادة

قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة رئيس المجلس الوطني للإعلام، إن "يوم العلم" يعكس هويتنا وثوابتنا الوطنية ويرمز لتلاحمنا الوطني، ويجسد الولاء والانتماء لقيادتنا الرشيدة التي حملت أمانة الوطن، ورسخت مبادئ الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".

وأضاف معاليه: "في "يوم العلم" تنبض قلوب أبناء وبنات الإمارات كافة بمشاعر الولاء والوفاء، مؤكداً أن هذه المناسبة تدفعنا إلى مضاعفة الجهود والعمل، لتبقى دولة الإمارات مثالاً للتطور والتنمية الشاملة في شتى مناحي الحياة، وبذلك نحافظ على منجزاتنا، متطلعين نحو مستقبل يزخر بمزيد من النجاحات الحضارية والإنسانية".

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ورفع معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، بهذه المناسبة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.