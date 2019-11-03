"الاتحادية للهوية والجنسية": "يوم العلم" يجسد المصير الموحد لإمارات الخير والعطاء

أكد معالي علي بن محمد الشامسي رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أن الاحتفال بـ "يوم العلم" يجسد مدى تلاحم القيادة والشعب ولاء وانتماء وعطاء لهذا الوطن الذي يجمعنا جميعاً تحت ظل القيادة الرشيدة التي تسهر الليل والنهار من أجل نماء ورخاء وإسعاد شعبها .

وقال معاليه، في كلمة له بهذه المناسبة، إن يوم العلم هو تعبير عن المصير الموحد والانتماء الخالد لإمارات الخير والعطاء ويجسد مدى تلاحمنا وعشقنا لهذه الأرض المعطاءة وإنه رمز سيادتنا ووحدتنا وفخر مسيرتنا وعزنا.

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ورفع بهذه المناسبة أسمى آيات الولاء والانتماء للقيادة الرشيدة والوطن الخالد والشعب الوفي.. راجياً الله العلي القدير أن يحفظ وطننا وقيادتنا وشعبنا.