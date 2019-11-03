كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف سيقود القطاع العقاري نموه بنفسه في السنوات القادمة بدبي؟

قال أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع العقارات بدبي إن القطاع لديه كل المكونات اللازمة لدفع نموه في السنوات القادمة بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في الوقت المناسب لتعويض تأثير التباطؤ في الاقتصاد العالمي.

وقال علي سجواني، المدير العام للعمليات في داماك العقارية، إن القطاع سيستفيد من مزيج من الأنشطة مثل معرض إكسبو 2020 دبي، والمبادرات الحكومية المؤيدة للاستثمار ، وسمعة المدينة الطويلة الأمد كوجهة استثمارية مفضلة.

وقال سجواني لصحيفة خليج تايمز “بالنسبة للمطورين، من الضروري مواءمة استراتيجياتهم مع تطلعات المدينة على المدى الطويل. نحتاج إلى البناء للمستقبل، وهذا يحتاج فهمًا عميقًا لما يبحث عنه العملاء والمستثمرون”.

وشارك علي سجواني البالغ من العمر 27 عامًا في الأعمال العائلية منذ صغره، ويقود حاليًا عددًا من مجموعات العمل الداخلية في داماك، فضلاً عن تدقيق الجودة ومراقبة الجودة.

وقال سجواني إن أفضل طريقة لتلخيص حالة القطاع العقاري في دبي هي أن الصناعة آخذة في النضج. بالنظر إلى الطبيعة الدورية للصناعة، وزاد تصحيح الأسعار من جاذبية السوق للمستثمرين مع أكثر من نصف المعاملات العقارية في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2019 قادمة من مستثمرين جدد.

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وقال إن التفاؤل حول الارتفاع المتوقع في القطاع العقاري دفع العديد من المستثمرين للدخول إلى السوق. علاوة على ذلك، مع الجهود التي تبذلها الحكومة لتحويل دبي إلى وجهة طويلة الأجل للمقيمين، يجد العديد من المستخدمين النهائيين أن هذا هو الوقت المناسب لجعل حلمهم في امتلاك منزل في دبي حقيقة واقعة.

وأضاف “يمكننا أن نرى بالفعل علامات قوية على الانتعاش حيث بدأت أسعار العقارات في بعض المناطق في الارتفاع. وظل السوق مواتياً للمشترين، وفي هذا العام ، وصلت المعاملات السكنية إلى أعلى مستوى في أربع سنوات خلال موسم الصيف. ومع بدء العد التنازلي لمعرض إكسبو دبي 2020 بداية من شهر أكتوبر، نحن متفائلون جدًا بشأن نمو الصناعة في السنوات القليلة المقبلة “.

وأشار سجواني إلى أن معرض إكسبو 2020 يساعد بالفعل في تعزيز وجود دبي كمدينة عالمية. مع توقع وصول أكثر من 20 مليون زائر إلى دبي بحلول عام 2020، ومن المتوقع أن يوفر المعرض مزيدًا من الدعم للقطاعات المختلفة بما في ذلك قطاع الضيافة.

وقال سجواني إن السوق يعاني من فائض في المعروض في الوقت الراهن، ولكن “يجب علينا أن نتذكر أننا نقترب من نهاية دورة سوق العقارات الأكثر ليونة” وأن السوق يشهد الكثير من النشاط المشجع.