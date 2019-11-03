أمل القبيسي: سيبقى شامخاً خفّاقاً

أبوظبي (الاتحاد) «يوم العلم» يمثل تقديراً لرمز وطني عميق الدلالات والمعاني، ومناسبة لتجديد وتأكيد الولاء للقيادة الرشيدة.

وإننا جميعاً في يوم العلم نرفع علم الإمارات بكل فخر واعتزاز عالياً، ليرفرف شامخاً في سماء وطننا الغالي، شاهداً على إرادة ووفاء شعب يعاهد قيادته ووطنه على الولاء والوفاء».. وإن قيمة المناسبة تتعاظم لتزامنها مع ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم وقيادة مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، وأن يوم العلم فرصة أيضاً لتجديد العهد بأن نبقى أوفياء لقيم الاتحاد. أمل عبدالله القبيسي

رئيسة المجلس الوطني الاتحادي

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