أحمد بن حميد النعيمي: العزم والعطاء

عجمان (وام) إن الاحتفال بيوم العلم في الثالث من نوفمبر من كلّ عام، يُمثل مناسبة وطنية تجمع كافة أبناء الوطن مع قيادتهم الوطنية، اعتزازاً وفخراً وشموخاً بألوان علم دولتنا الغالية.

وإن علم الإمارات الذي وحد الصف منذ قيام وتأسيس اتحادنا المجيد على يد القائد والوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه- وضع أسس التقدم والازدهار العظيم الذي شهدته دولة الإمارات في المجالات كافة، وإن رفع العلم يجدد فينا العزم والعطاء والعمل المشترك لاستكمال المسيرة الوطنية بكل ثبات وعزيمة. الشيخ أحمد بن حميد النعيمي

ممثل حاكم عجمان للشؤون المالية والإدارية

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