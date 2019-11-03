الإمارات تحتفي بـ«يوم العَلَم»

أبوظبي (الاتحاد) تحتفل الإمارات صباح اليوم، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً بـ «يوم العَلم»، في أعقاب دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، المؤسسات والوزارات والهيئات والمدارس إلى مشاركة وطنية واسعة برفع عَلم الدولة على السارية وفي وقت واحد.

ويجسد «يوم العلم» التكاتف المجتمعي والتلاحم الوطني بين أبناء الإمارات، ويتم خلال هذه المناسبة رفع العلم على المباني والمرافق والمؤسسات، تعبيراً عن الانتماء والولاء للوطن وقيادته الرشيدة، والتمسك بقيم الاتحاد التي أورثنا إياها الآباء المؤسسون. كما تهدف الاحتفالية إلى تعزيز الشعور بالانتماء للوطن وترسيخ المكانة الرائدة والصورة المشرقة للإمارات، ويعتبر علم الدولة رمزاً لهويتها التاريخية، يجسد طموحات وآمال شعبها، كرمز للسلام والأمان والسعادة.

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