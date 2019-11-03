عمار النعيمي: توطين 100% بـ«الإدارية والتنفيذية»

عجمان (وام) اعتمد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان خطة إمارة عجمان للتوطين والتي تهدف إلى توطين ما نسبته 100% للوظائف الإدارية والتنفيذية في الخدمات المساندة.

ويأتي تنفيذ هذه الخطة في إطار الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات في الارتقاء بنسب التوطين في كافة المجالات وعملاً بملف التوطين الذي يأتي في مقدمة أولويات الحكومة.

وقال سموه إن حكومة عجمان تولي ملف التوطين أهمية قصوى .. مؤكدا أن تنسيق الجهود بين كافة القطاعات كفيل بتحقيق نقلة نوعية وتطبيق مؤشرات التوطين في الإمارة وتعزيز وتنمية الموارد البشرية والاهتمام بالكوادر الوطنية التي تعد من أهم المحاور الاستراتيجية في رؤية عجمان 2021 ، ووجه سمو ولي عهد عجمان كافة الجهات الحكومية في إمارة عجمان إلى الإسراع في تنفيذ ما جاء في خطة التوطين وتوحيد الجهود لاستثمار الكفاءات الوطنية وتطوير رأس المال البشري والنهوض بدورها في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان. وأكد سموه ضرورة العمل على توطين الوظائف القيادية والاشرافية ورفع نسبة التوطين للوظائف الإدارية والتنفيذية في الخدمات المساندة بنسبة 100% خلال عام 2020 وتشمل وظائف السكرتارية وخدمة العملاء والاستقبال والعلاقات العامة والفعاليات والمحاسبة والتحصيل المالي والوظائف التنفيذية في الموارد البشرية.

واستمع سمو ولي العهد لشرح تفصيلي عن خطط ومبادرات التوطين في إمارة عجمان من راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي مدير عام دائرة الموارد البشرية الذي استعرض أهم الخطط والتوصيات الداعمة لسياسات التوطين والإجراءات المتبعة في الدائرة لترجمة توجيهات حكومة عجمان.

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