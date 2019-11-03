عبدالله بن سالم القاسمي يعزي في وفاة محمد الأميري

الشارقة (وام) قدم سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، والشيخ فيصل بن خالد بن محمد القاسمي واجب العزاء في وفاة محمد عبدالله الأميري.

وأعرب سموه خلال زيارته أمس، لمجلس العزاء في منطقة الفلج عن خالص تعازيه ومواساته لأبناء وأسرة وذوي الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

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