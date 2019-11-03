نهيان بن مبارك يطلع على مبادرات «استشاري الأطفال»

أبوظبي (الاتحاد) ثمن معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، الجهود المقدرة التي تبذلها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية لصالح المرأة والأسرة والطفل والمجتمع الإماراتي.

جاء ذلك عقب لقاء معاليه بأعضاء المجلس الاستشاري للأطفال، بحضور الريم عبدالله الفلاسي الأمينة العامة للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، حيث قدم أعضاء المجلس الاستشاري ست مبادرات إلى وزارة التسامح ليتم دراستها وتنفيذها خلال هذا العام. وقال معاليه، إن قرار «أم الإمارات» بإنشاء هذا المجلس كان حكيماً، داعياً كافة المؤسسات لاستقبالهم بصدور رحبة، ومناقشة أفكارهم، وتنفيذ المناسب منها؛ لأنها تخص جزءاً مهماً من مجتمعنا.من جانبها، أكدت الريم الفلاسي أن المجلس الاستشاري للأطفال أصبح منصة يعبر فيها الأطفال عن اهتماماتهم وطرحها للمجتمع، وهم بذلك يسيرون وفق رؤية القيادة الرشيدة ويحققون أهداف سمو «أم الإمارات» في الرقي بأطفالنا.

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