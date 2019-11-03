دبي (وام) حضر معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، واللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان قائد القوات البحرية والشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان والشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان ومعالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، حفل الاستقبال الذي أقامه سيف خميس سيف الرميثي بمناسبة زفاف نجليه «سلطان» و«حميد» إلى كريمتي محمد مطر بالعرطي الحميري. كما حضر الحفل، الذي أقيم بقلعة الرمال للمناسبات بطريق دبي العين، عدد من كبار الشخصيات وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة وجمع من الأهل والأصدقاء. تخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سلطان بن حمدان يحضر أفراح الرميثي والحميري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.