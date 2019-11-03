سلطان بن أحمد القاسمي يشيد بمبادرة «شتاؤنا آمن»

الشارقة (الاتحاد) أشاد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام بمبادرة «شتاؤنا آمن» التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة الشارقة مؤخراً بهدف تعزيز السلامة لمرتادي المناطق البرية، حيث قدم شكره على الجهود الكبيرة التي تقوم بها شرطة الشارقة في سبيل تعزيز السلامة لمرتادي المناطق البرية، وخاصة بمنطقتي «الفاية والبداير»، والمحافظة على البيئة الطبيعية في صحراء الشارقة، جاء ذلك خلال لقائه بفريق العمل الشرطي بمنطقة الفاية أمس. وأبدى الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي ارتياحه للإجراءات التنظيمية التي وضعتها الجهات المختصة بشرطة الشارقة.

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