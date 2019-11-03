«الداخلية» تفوز بـ«مكافحة المخدرات» عربياً وإقليمياً

أبوظبي (وام) فازت وزارة الداخلية للمرة الرابعة بجائزة أفضل تعاون ميداني معلوماتي عملياتي على المستوى العربي والإقليمي والدولي والتي تصدر عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، تقديراً لجهود الإمارات في ضبط شبكات تهريب المخدرات، وتعزيزاً للسمعة الطيبة التي وصلتها الدولة ومكانتها المتقدمة على مؤشرات التنافسية الدولية. يأتي فوز وزارة الداخلية بهذه الجائزة المرموقة نتيجة جهود كبيرة تبذلها الوزارة في التعاون المثمر مع أجهزة المكافحة المختلفة.تسلم الجائزة العميد سعيد عبدالله بن توير السويدي مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية نائب رئيس مجلس مكافحة المخدرات، في المؤتمر العربي الـ 33 لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات من معالي الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب.

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