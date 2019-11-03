انطلاق مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك للقرآن الكريم

دبي (الاتحاد)

أطلقت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم الدورة الرابعة لمسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم في قاعة ندوة الثقافة والعلوم بدبي بحضور المستشار إبراهيم محمد بوملحة رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، وأعضاء اللجنة المنظمة وعدد من الضيوف وأولياء أمور المتسابقات الحافظات لكتاب الله، حيث تشارك في هذه الدورة 68 متسابقة يتنافسن على إحراز المراكز المتقدّمة في حفظ لكتاب الله، وستتقدم اثنتا عشرة متسابقة يوميا على فترتين صباحية ومسائية.

وانطلقت فعاليات الدورة بتلاوة لآيات الذكر الحكيم تلاها عضو لجنة التحكيم فضيلة الشيخ طارق عبد الحكيم بيومي من مصر، ثم تابع الحضور فيلما تسجيليا عن مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم في دوراتها الثلاث الماضية ثم ألقى فضيلة الشيخ الدكتور عثمان بن محمد أسلم الصديقي من المملكة العربية السعودية رئيس لجنة التحكيم كلمة تحدث فيها عن جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم ومسيرتها في خدمة كتاب الله، ورحب فيها بالمتسابقات وبالجمهور.وتقدمت أمام لجنة التحكيم كل من حفصة بنت محمد حلاب الدين من سيريلانكا، وشيماء عمر فاروق من غانا، ورقية محمد محمود من تشاد، وآمنة محمود محمد الحميدي من الأردن، وعائشة دوكوري من الكونغو برازفيل، وسخنة خدي درامي من السنغال، ويسرا دياب الشيخة من سوريا، وعوء محمد صلاد من الولايات المتحدة وفاطمة أبو بكر نامباكيري من أوغندا، وخديجة قدريو من كوسوفو، وزهراء باه من ساحل العاج.