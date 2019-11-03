هزاع بن زايد: «الهوية الإعلامية» تعكس أصالة الشعب وثراء التاريخ

أبوظبي (الاتحاد) أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، عبر «تويتر»، أن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالتزامن مع يوم العَلم بأن يقوم 49 من مبدعي الإمارات وملهميها بإعداد هوية إعلامية جديدة للدولة، تشرك الشباب في تقديم الإمارات إلى العالم بما يعكس أصالة شعبها وثراء تاريخها وقصة نجاحها وطموحها اللامحدود للمستقبل.

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