العويس: قصة وطن ملهم في شعار مرئي

دبي (الاتحاد) قال معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، إن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، التي حازت إعجاب دول العالم برؤيتها الفريدة نحو تطويع المستحيل وتأسيس منظومة من القيم والإنجازات والمسارات غير المسبوقة، تطلق مشروعاً وطنياً لابتكار وتصميم شعار يعكس الهوية الإعلامية لدولة الإمارات حيث تحمل هذه الهوية رسالة دولة الإمارات إلى العالم بما تزخر به من ثراء حضاري يلخصه شعار مرئي يحكي قصة وطن تحلم قيادته بقمم النجاح وتجعل الحلم واقعاً بالعمل والتخطيط واستشراف المستقبل، انطلاقاً من إيمان بطاقة شعب الإمارات وقدرته على النجاح والتميز.

وذكر أن دعوة القيادة الرشيدة لتدشين مشروع الهوية الإعلامية المرئية للإمارات بكفاءات المبدعين الإماراتيين تعكس الثقة بقدرات الكوادر المواطنة، وتساهم في إبراز مكانة الدولة الرائدة في ميادين التنافسية العالمية ما يعمق من تأثيرها وقوتها الناعمة.

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