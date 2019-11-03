حمدان بن زايد: الاحتفال بـ«يوم العَلم» مناسبة تعكس الحب للإمارات

أبوظبي (وام)

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة أن الاحتفال بـ«يوم العَلم» مناسبة وطنية تعكس مشاعر الوحدة والحب للوطن والتقدير لعَلم الإمارات والاحترام لسيادته والاستعداد للذود عنه بكل غالٍ ونفيس والحفاظ على المنجز الحضاري والإنساني لدولتنا لما تُبرزه هذه المناسبة من نماء وازدهار وتقدّم في مختلف مجالات الحياة.

وقال سموه -في كلمة بمناسبة يوم العَلم: «في هذا اليوم يستذكر الجميع الأيادي البيضاء لمؤسسي الدولة وعلى رأسهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، وإخوانه حكام الإمارات -وقتئذٍ- حين تم رفع عَلم الدولة لأول مرة».

وأضاف سموه: «إن الاحتفال بهذا اليوم يعبر عن حب الوطن وشعور المواطنين بالعرفان لمؤسسي الدولة بما تجسده تلك الوقفة من معانٍ للتوحد والتلاحم بين أبناء الإمارات تحت عَلم الدولة، واليوم نجدد العزم والولاء والانتماء في رسالة حب ووفاء نبعثها لقائد مسيرة التمكين صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وليبقى العَلم دوماً عالياً خفاقاً رمزاً للوحدة والقوة والرفعة للوطن والمواطنين».

ولفت سموه إلى أن «يوم العَلم» أصبح مناسبة متجددة يحتفل بها أبناء الإمارات سنوياً.. ونحن نتوارث معاني وقيم التسامح والعطاء لوطن كبير في نفوسنا، وهذا اليوم هو بمثابة تاريخ يتجدد فينا وحاضر يحفزّنا على العمل ومستقبل يعزز فينا مزيداً من العطاء لخدمة وطننا ورفعة رايته عالياً.

ورفع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان.. أسمى آيات التهنئة بهذه المناسبة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات وشعبها، سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يحفظ الإمارات وشعبها، وأن يعيد هذه المناسبة عليها بمزيد من الإنجازات وتحقيق الطموحات.