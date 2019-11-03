الامارات | تضاعف معدل السمنة بالدولة 3 مرات في 3 عقود

شكرا لقرائتكم خبر عن تضاعف معدل السمنة بالدولة 3 مرات في 3 عقود والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت بلدية دبي بأن معدل زيادة الوزن والسمنة في الإمارات ارتفع خلال العقود الثلاثة الماضية بنسبة تصل الى ثلاثة أضعاف، مؤكدة أن الدولة بشكل خاص، ودول العالم بشكل عام تشهد تزايداً مستمراً في تناول وجبات الطعام خارج المنزل، وهو ما يعرض الأفراد لاستهلاك مزيد من السعرات الحرارية، مع تزايد أحجام الحصص المقدمة، ومحتوى السعرات الحرارية في الوجبات، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الوزن، وارتفاع حالات السمنة، خصوصاً مع اختيارات الغذاء غير الصحي.

وذكرت أن الشخص البالغ يحتاج الى 2000 سعرة حرارية يومياً.

Advertisements

وقالت البلدية في مبادرة الريادة في بيان السعرات الحرارية التي أطلقتها أخيراً، إن منهجية بيان معلومات السعرات الحرارية على قوائم الطعام لاقت قبولاً في أنحاء العالم، كسياسة عامة للحد من استهلاك السعرات الحرارية، وتقليل الأمراض المصاحبة للسمنة، إذ يعتبر بيان السعرات نهجاً مبتكراً لتغيير بيئة غذاء المستهلك، وتعزيز وعيه بمحتوى السعرات الحرارية في الوجبات الجاهزة.

وأشارت إلى أنها أطلقت المبادرة في منشآت تحضير وبيع الطعام في دبي، ما يتيح للأفراد اتخاذ خيارات غذائية مدروسة، وللمساعدة على مكافحة أمراض السمنة، مضيفة أن ذلك يشجع المطاعم على تسليط الضوء على خيارات الطعام ذات السعرات الحرارية المنخفضة، وإدخال خيارات أطعمة صحية جديدة.

بيان السعرات يسهم في تغيير بيئة غذاء المستهلك، وتعزيز وعيه بمحتوى الوجبات الجاهزة.