الامارات | فرق رقابية لتفتيش المقاصف المدرسية في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن فرق رقابية لتفتيش المقاصف المدرسية في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت جهات مختصة في إمارة الشارقة، رداً على العديد من الاستفسارات التي وردت لـ«الإمارات اليوم» من أولياء أمور حول سلامة الأطعمة التي تقدمها المقاصف المدرسية وشركات الأغذية المعتمدة لطلبة المدارس، أنها تراقب وتتابع مختلف الجوانب المتعلقة بسلامة الأغذية، وقاعات الطعام، والتأكد من تنفيذ مهامها على أكمل وجه من خلال آليات وإجراءات رقابية عدة، تضمن حصول الطالب على وجبة غذائية سليمة وصحية ومفيدة.

وتفصيلاً، أفاد أولياء أمور في الشارقة لـ«الإمارات اليوم» بأن أولادهم لا يتقبلون فكرة صنع وجباتهم الغذائية في البيوت، بعد أن أصبح في المدارس الخاصة أصناف كثيرة من الأطعمة، والوجبات سريعة التحضير، مطالبين بمعرفة إن كانت هذه الأطعمة صحية وتناسب الطلبة أم لا، ومدى خضوعها للرقابة من الجهات المعنية، للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير المطلوبة.

وكشفت مدير إدارة الصحة العامة في بلدية مدينة الشارقة الدكتورة أمل الشامسي، أن المقاصف المدرسية تحظى باهتمام كبير من قبل إدارة الصحة العامة للتأكد من جودة المنتجات التي يتم بيعها، والتزام هذه المقاصف بالاشتراطات الصحية، وتوفير غذاء آمن للطلاب وخالٍ من أية مُلوّثات، حيث تُلزم البلدية جميع المدارس الخاصة في مدينة الشارقة بالحصول على شهادة عدم ممانعة من توريد أو تقديم الأغذية في المقصف المدرسي، فيتم مراجعة قسم رقابة الأغذية وتقديم الطلب، إضافة إلى إرفاق قائمة بالوجبات وأصناف الأغذية التي ستقدم في المدرسة، ويتم مراجعتها من قبل المعنيين، استناداً إلى القائمة المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم، ومن ثم تُعطى الموافقة على تداول الأصناف المسموح بها.

وتابعت: «يتم عمل زيارات تفتيشية للمُورّد الذي سوف يتم التعاقد معه من قبل المدرسة للتأكد من استيفاء منشأته الاشتراطات والمواصفات المطلوبة لتوريد وتزويد المدارس بالوجبات الغذائية، ويتم التأكد من توفير تصاريح للمركبات التي ستقوم بنقل المواد الغذائية إلى المدارس، والتي تؤكد استيفاءها للشروط، لاسيما أن التصاريح صادرة عن بلدية مدينة الشارقة».

وأشارت إلى تنظيم أكثر من 111 زيارة تفتيشية منذ بداية العام لمقاصف المدارس الخاصة في المدينة، للتأكد من تقيّدها بالاشتراطات، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من خالفها.

وأكدت هيئة الشارقة للتعليم الخاص أن فرق الرقابة التابعة للهيئة، والخاصة بمراقبة ومتابعة مختلف الجوانب المتعلقة بسلامة الأغذية في المقاصف المدرسية، وقاعات الطعام، تقوم بتنفيذ مهامها على أكمل وجه، من خلال آليات وإجراءات رقابية عدة تضمن حصول الطالب على وجبة غذائية سليمة وصحية ومفيدة، تستند إلى الالتزام باشتراطات ومعايير الصحة والسلامة في المقاصف المدرسية.

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وقال مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص علي الحوسني: «إن فرق الرقابة التابعة للهيئة تقوم خلال زياراتها المتعددة بالرقابة على المقاصف المدرسية، والمطعم، وقاعة الطعام، والمواد والوجبات الغذائية، بدءاً مع الزيارة الأولى (زيارة جاهزية المدرسة) في بداية العام الدراسي واستقبال الطلبة، ثم تتبعها زيارات رقابية أخرى، لمتابعة مدى التزام المؤسسات التعليمية الخاصة باشتراطات ومعايير الصحة والسلامة في المقاصف المدرسية، حيث يتم التفتيش الدوري على المقاصف من قبل فرق الرقابة، ولا يتم تعاقد المؤسسة التعليمية الخاصة مع موردي المواد الغذائية إلّا بعد حصولهم على تصريح التوريد من بلدية الشارقة».

ولفت إلى أن فرق الرقابة تتابع الاشتراطات الصحية الإنشائية، مثل مبنى المقصف ونظافة وسلامة الأرضيات والجدران المغطاة بالسيراميك، وتخزين المواد الغذائية بارتفاع عن الأرض بمقدار ٢٥ سم، ومراقبة التمديدات الصحية والكهربائية والنوافذ مغطاة بشبك السلك، والتبريد المناسب، والنظافة والتهوية، ومصائد الحشرات.

وأضاف: «يمتد تفتيش فرق الهيئة إلى العاملين في المقاصف المدرسية، من حيث النظافة الشخصية والزي الموحد وأغطية الرأس، وحصولهم على البطاقات الصحية الصادرة عن عيادة بلدية الشارقة وبطاقات التطعيم، كما يتم التفتيش على المواد والوجبات الغذائية بشكل مستمر من حيث خلوها من الأصباغ والبهارات ونسبة الدسم، وسلامة تاريخ الصلاحية، وعدم تجميد الأطعمة وإعادة إذابتها ومراقبة الأغذية غير المسموح بها مثل المشروبات الغازية».

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زيارة تفتيشية لمقاصف المدارس منذ بداية العام الدراسي.