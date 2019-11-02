خالد بن محمد بن زايد يزور سلطان الظاهري

أبوظبي (الاتحاد)

زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، سلطان بن راشد الظاهري في منزله بأبوظبي.

ورحب سلطان الظاهري بحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، معرباً عن شكره وتقديره وأفراد أسرته لزيارة سموه الكريمة لهم، والتي تعكس العلاقة الوثيقة التي تربط بين قيادة دولة الإمارات وشعبها، القائمة على نهج التواصل المستمر بين أفراد المجتمع الإماراتي.

تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية بين سموه وسلطان الظاهري وأفراد أسرته، لا سيما ما يُعنى بالوطن وأبنائه والإنجازات المتتالية التي تتحقق وتترجم طموحات القيادة الماضية في تطوير المجالات كافة وتسعى لتحقيق سعادة المواطنين.

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