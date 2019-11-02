"الأرصاد" يحذر من اضطراب البحر بسبب العاصفة "مها"

حذر المركز الوطني للأرصاد من اضطراب البحر وذكر أن المد البحري قد يغمر بعض المناطق المنخفضة من الساحل الشرقي فترة المد العالي ابتداء من يوم الإثنين المقبل.

وتوقع المركز، في بيان له، اليوم السبت، استمرار العاصفة المدارية "مها" بالتحرك شمال غرب باتجاه وسط بحر العرب لتتعمق وأن تصبح إعصارا مداريا من الدرجة الأولى.

اقرأ أيضاً... «مها» تخلف «كيار» في بحر العرب

وتوقع المركز أن تبلغ سرعة الرياح حول مركزه بين 120 و130 كم/س خلال الساعات الأربع العشرين القادمة.

وعن الوضع الحالي للعاصفة المدارية "مها" في شرق بحر العرب عند خط عرض 17.0 شمالًا وخط طول 67.9 شرقا، قدر المركز سرعة الرياح حول مركزها بما بين 90 و100 كم/س.