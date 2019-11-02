نورة الكعبي: يوم العلم مناسبة وطنية لتجديد الولاء للقيادة

قالت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، إن يوم العلم يمثل مناسبة وطنية نجدد فيها ولاءنا ووحدتنا والتفافنا حول قيادتنا، وتزداد هذه المناسبة رونقاً ورفعة لتزامنها مع ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مقاليد الحكم في دولة الإمارات.

وأكدت معاليها، في تصريح لها بهذه المناسبة، أن مشاعر الاعتزاز بالوطن والإنتماء تكمن في أعماق نفوسنا جميعا ويوم العلم هو الفرصة التي نعبر فيها عن تلك المشاعر والمنصة التي نلتقي عليها كل عام مع أنفسنا وقيادتنا لنجدد العهد والولاء.

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وأضافت أن علم الإمارات رمز اتحادنا وقوتنا وأملنا في رسم مستقبل مزدهر للأجيال القادمة ونعمل جميعاً تحت راية اتحادنا لتحقيق المزيد من الإنجازات لنهضة دولتنا، ورفعة وطننا.