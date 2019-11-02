ايكيا تطرح التشكيلة المرتقبة من فيرجيل أبلوه في الامارات

أطلقت اليوم ايكيا، العلامة السويدية الرائدة للمفروشات، تشكيلة جديدة صممت بالتعاون مع المصمم العالمي الشهير فيرجيل أبلوه، المدير الإبداعي للملابس الرجالية لدى علامة ’لويس فويتون‘ ومؤسس علامة ’أوف وايت‘ في ميلانو وتتكون المجموعة من قطع الأثاث تحت اسم MARKERAD. وتستهدف التشكيلة الطلاب وسكان المنازل الجدد من خلال قطع عملية وبسيطة لتعكس معنى اسم التشكيلة باللغة السويدية.

وأجرى فيرجيل بالتعاون مع فريق ايكيا الإبداعي دراسة مكثفة حول نمط حياة الشباب بهدف فهم احتياجاتهم ومتطلباتهم عند الانتقال إلى مسكن جديد بعيداً عن منزل ذويهم وعمل الاثنان سوياً ضمن عدة ورش عمل عقدت في مركز التصميم الخاص بالعلامة في بلدة ألمهولت لتطوير الرسومات الأولية والنماذج المبدئية وصياغة المنتجات على أرض الواقع.

وأثمرت جهود الثنائي عن تشكيلة تتكون من قطع الأثاث الأساسية في المنزل مثل الأريكة التي يمكن تحويلها إلى سرير وطاولة وكرسي ومرآة وسجادة ومفارش الأسرّة وخزانة وملحقات تم تصميمها بحس إبداعي فريد. ويأتي الإلهام من وراء هذه القطع المميزة الرغبة بمساعدة الأفراد اضافة طابع خاص ومتميز لمنزلهم وإسباغ لمسة فنية على القطع العادية. وحرص فيرجيل أبلوه على ابتكار التشكيلة بما ينسجم مع مفهوم "التصميم الديموقراطي" من ’ايكيا‘ لتقديم قطع عملية عالية الجودة بأسعار منخفضة.

وتضم التشكيلة 15 قطعة، بما في ذلك حقيبة FRAKTA بحلتها الجديدة المزدانة باللون الأصفر بدل الأزرق مع كلمة SCULPTURE (نحت) وسجادة عشبية تحمل عبارة WET GRASS (عشب مبلل)، وساعة مبتكرة بدون أرقام مع واجهة تحمل كلمة TEMPORARY (مؤقت) وصندوق المعدات الشهير مع كلمة HOMEWORK (الأعمال المنزلية) التي أصبحت بصمة خاصة بالعلامة السويدية.

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كما تشمل القطع خزانة زجاجية بمقابض تشبه المسامير الحمراء وكرسي خشبي مجهز بمسند باب مثلث باللون الأحمر ومرآة مجزأة إلى زوايا مختلفة بتصميم يوحي بأنها متصدعة عند الزاوية.

وتعليقاً على التشكيلة، قال فيرجيل أبلوه: "يسرني إطلاق تشكيلة MARKERAD لتصبح في متناول العملاء، وأتطلع لرؤية قطعها العملية تزين منازلهم وتضفي عليها قيمة معنوية خاصة لتلبي الغاية التي تم ابتكارها لأجلها في الأساس. وآمل أن يعمد الناس إلى اقتناء التشكيلة لجمال وفاعلية تصاميمها واستقبال ضيوفهم بكل فخر في رحاب منزلهم الأنيق".

تتوافر التشكيلة المحدودة حصرياً ضمن متاجر ’ايكيا‘ في دبي وأبوظبي ابتداء من اليوم. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.ikea.ae