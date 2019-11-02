نجوم WWE يلتقون المعجبين في مهرجان وينتر وندرلاند في الرياض

التقى مجموعة من أبطال WWE سماكداون من فريقي "تاغ" و"ذا ريفيفال" يوم أمس مع المعجبين خلال مهرجان وينتر وندرلاند ، الذي يقام للمرة الأولى في العاصمة السعودية الرياض كجزء من فعاليات موسم الرياض الترفيهي.

وسيشارك نجما WWE ، سكوت داوسون وداش وايلدر في أكبر وأهم مباراة لفريق تاغ تيرمويل في التاريخ هذه الليلة في عرض كراون جول 2019 الذي يقام في استاد الملك فهد الدولي.