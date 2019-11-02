الطاير يطلق العلامة الصوتية المميزة لهيئة الطرق والمواصلات سبائك ذهبية ومكافآت مالية للجمهور في يوم...

أطلق سعادة مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، العلامة الصوتية المميزة لهيئة الطرق والمواصلات، التي تعد بمثابة نغمة موسيقية تربط كل من يسمعها بالخدمات التي تقدمها الهيئة لسكان إمارة دبي، كما دشن احتفالات الهيئة بمبادرة يوم المواصلات العامة التي تقام تحت شعار )تنقل أفضل لحياة أفضل)، وتستمر حتى تاريخ 11 نوفمبر، وهو اليوم الذي يصادف الذكرى الخامسة لافتتاح ترام دبي.



واستمع سعادة مطر الطاير عند وصوله محطة مترو نور بنك لشرح عن الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الهيئة في (يوم المواصلات العامة)، وتشمل تحدي يوم المواصلات العامة، وسباق الجري لمسافة 2.5 كم و5 كم بمحاذاة قناة دبي المائية، كما تشمل تكريم الركاب الأكثر استخداماً لوسائل المواصلات، إلى جانب عدد من الفعاليات الترفيهية، بعدها استقل الطاير مترو دبي من محطة نور بنك باتجاه محطة مترو برج خليفة / دبي مول، مروراً بمحطة الخليج التجاري، ثم استقل حافلة المواصلات العامة وصولاً لبرج خليفة، حيث أطلق سعادته العلامة الصوتية المميزة لهيئة الطرق والمواصلات، التي انطلقت مع عروض نافورة دبي الراقصة.

العلامة الصوتية

واستمع الطاير لشرح عن العلامة الصوتية التي تعد جزءاً من هوية هيئة الطرق والمواصلات، وتعتبر الهيئة أول جهة حكومية يكون لها علامة صوتية خاصة بها، وتم استلهام العلامة الصوتية للهيئة من أصوات الطبيعة وحركة السكان في دبي، ومن الأصوات التي تولدها حركة وسائل المواصلات العامة من المترو والترام وحافلات المواصلات العامة ووسائل النقل البحري ومركبات الأجرة، وسيتم إضافة العلامة الصوتية في جميع قنوات التواصل في الهيئة مثل مركز الاتصال، والإعلانات التلفزيونية والأفلام الخاصة بالهيئة، وفي وسائل المواصلات المختلفة.



وقالت روضة المحرزي مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات، يسهم إطلاق العلامة الصوتية المبتكرة للهيئة، التي تشتمل على نغمات موسيقية مستوحاة من صوت حركة الرمال وأمواج البحر وحركة السكان في المدينة، ومن الأصوات التي تولدها حركة وسائل المواصلات العامة المختلفة، في تعزيز علاقة المتعاملين مع الخدمات التي تقدمها الهيئة لهم، ونسعى لجعل هذه العلامة الصوتية رمزاً معروفاً لدى السكان يربطهم بالخدمات المتنوعة التي تقدمها الهيئة لسكان وزوار إمارة دبي، مشيرة إلى أن العلامة الصوتية للهيئة تعد عنصراً مكملاً للهوية المؤسسية التي أطلقتها الهيئة في عام 2016، وترتكز على ثلاثة عناصر رئيسة هي نصنع .. نمضي ... نرتقي...

وأضافت: الشعار والهوية المؤسسية هما الواجهة المعبرة عن أية هيئة أو مؤسسة أو شركة، وهيئة الطرق والمواصلات باعتبارها إحدى الهيئات الأساسية التي تقف في طليعة التقدم التكنولوجي، تتبنى المعايير الجديدة في الابتكار، وتمضي بدبي نحو المستقبل، وتعمل لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة واحتياجات سكان الإمارة، ولقيادة عجلة التغيير.

يوم المواصلات العامة

وأوضحت روضة المحرزي أن الدورة العاشرة من مبادرة يوم المواصلات العامة التي تهدف إلى تعزيز دور إمارة دبي في دعم الجهود التي تسهم في تحسين البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع السكان على استخدام وسائل النقل الجماعي، ورفع نسبة مستخدميها من خلال توعيتهم بامتيازات المواصلات العامة، تحظى بمشاركة واسعة من الجمهور من مختلف شرائح المجتمع وشركاء بارزين من مجتمع الأعمال في الدولة بالإضافة إلى مشاركة موظفي الهيئة.



وأضافت: تشمل فعاليات يوم المواصلات العامة بدورته العاشرة 2019 العديد من الأنشطة الترفيهية والرياضية والطبية وتوزيع هدايا قيّمة أبرزها سبائك ذهبية للمشتركين في سباق مارثون يوم المواصلات العامة بفئتيه (5) كم و(2,5) كم حيث سيحصل الفائزون الثلاثة الأوائل على سبيكة ذهبية لكل فائز من كلتا الفئتين. وسينطلق السباقان يوم 5 نوفمبر بمحاذاة قناة دبي المائية الساعة 6:30 مساءً في بروميناد الخليج التجاري وسيرعى هذا المارثون شركة دبي القابضة مساهمة منها في دعم الحدث. كما ستقام فعاليات خاصة برياضة اليوغا يوم 9 نوفمبر بجانب بحيرة مدينة دبي للإنترنت الساعة 5:00 مساءً.



أما الجوائز النقدية، فَسَتُخَصَّصُ للفائزين الثلاثة الأوائل في سباق البحث عن الكنز (Scavenger Hunt) في الساعة (12) منتصف نهار يوم 8 نوفمبر حيث يستطيع الراغبون بالدخول في هذا السباق المشاركة كأفراد (بما في ذلك أصحاب الهمم) أو فرق تمثل جهات حكومية أو خاصة ليحصل الفائزون الثلاثة الأوائل على (25) ألف درهم و(15) ألف درهم و(10) آلاف درهم تباعا وسيكون موقع هذا السباق محطة مترو ميدان الاتحاد. ويُشتَرَطُ على المشاركين التسجيل في الموقع الإلكتروني للهيئة rta.ae قبل الدخول في المسابقة.



وهنالك جوائز نقدية أخرى سَتُمنَحُ للجمهور الأكثر استخداما لوسائل المواصلات العامة في الفترة من 1 ولغاية 11 نوفمبر الجاري ومنهم (6) من موظفي الهيئة حيث تبلغ قيمة الجائزة 5000 درهم. و(10) أشخاص من الجمهور وقيمة الجائزة 5000 درهم و(4) أشخاص من أصحاب الهمم وقيمة الجائزة 5000 درهم. وستتضاعف خلال هذه الفترة نقاط الولاء بمقدار ثلاث مرات لِحَمَلَة بطاقات نول المسجلة في نول بلاس.



وعن الفعاليات والأنشطة الأخرى احتفالا بهذه المناسبة، ستقدم الهيئة للسائحين والزائرين القادمين إلى مطار دبي هدايا هي عبارة عن بطاقات هاتف وبطاقات نول وخرائط شبكة المواصلات العامة في دبي كبادرة طيبة للترحيب فيهم، وجوائز عبارة عن (9) تذاكر طيران مقدّمة من فلاي دبي، وإجراء فحوصات طبية مجانية مقدّمة من دكتور نيو تريشن ومستشفى ميديور في محطات المترو وتوزيع هدايا ونشر رسائل سعادة في محطات ترام دبي. ومن الفعاليات والأنشطة الأخرى سَتُنَظِّمُ جولدز جيم (Golds Gym) مسابقات رياضية في محطات المترو ، وستمنح نون خصومات بقيمة (10%) للمتعاملين الحاليين و(20%) للمتعاملين الجدد من خلال كود ترويجي خاص بيوم المواصلات العامة (PTD Promo Code) بالإضافة إلى توزيع قسائم خصومات في محطات المترو بقيمة 50 درهما وجوائز قيّمة عبارة عن هواتف ذكية، وأجهزة آي باد مُقَدَّمة من نون كذلك، وهدايا وجوائز وفعاليات وأنشطة مختلفة ومتنوعة من شركة كانون وهدايا مقدّمة من المحلات الكبرى، فضلا عن إصدار خاص لبطاقة نول مخصصة للمشاركين بهذه المناسبة.



وأثنت روضة المحرزي على المساهمات القيّمة والرعايات، التي قدمتها عدد من الشركات الخاصة من قطاع الأعمال في الدولة ومنها: سيركو (مشغّل مترو وترام دبي، وإعمار، ونون، وبرج خليفة، وفلاي دبي، وكانون، ومجموعة ماجد الفطيم، ومركز دبي للسلع المتعددة، وجي بي أر، وجولدز جيم، ومدينتا دبي للإعلام والإنترنت، والمحلات الكبرى، ودكتور نيو تريشن ومستشفى ميديور ودبي القابضة.