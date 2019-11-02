اكتشف المأكولات الهندية الباكستانية في مطعم "جيفتو لندن" الجديد تمامًا في دبي مارينا

يقدم مطعم "جيفتو لندن" أفضل المأكولات الهندية الباكستانية في دبي مارينا. وفي إطار السعي نحو توسيع نطاق عمله، توّسع المطعم ليصبح أحد أفضل المطاعم في المملكة المتحدة. تأسس مطعم "جيفتو" في عام 1968، على يد الأخوين أرشد محمد وعبد الرحمن، حيث بدأ كمتجر بقالة عِرقي يلبي احتياجات السكان الآسيويين المحليين والوطنيين المتزايدين من خلال توفير أجود أنواع البقالة من الهند وباكستان.

على مدار العقود الخمسة الماضية، ظلت الأصالة والأمانة هما سر النجاح في "جيفتو". في ظل وجود فريق متخصص، تسعى العلامة التجارية إلى ابتكار تجربة تبقى عالقة في ذاكرة الشخص إلى الأبد، وتهدف إلى تقديم أجود المأكولات، فضلاً عن تقديم الخدمات للعملاء المتزايد عددهم باستمرار، مع وجود إطلالة رائعة مُطلة على البحر.

أوضح بهارات شوناك، المدير العام لمطعم "جيفتو لندن": "يُسعدنا أن نعلن عن تدشين منفذنا في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما تتمثل رؤيتنا في جلب أطباق فريدة ومبتكرة إلى المائدة، إضافة إلى تزويد عملائنا بتجارب تبقى عالقة في أذهانهم. وبناءً على ذلك، نواصل التوسع في علامتنا التجارية من خلال تقديم المأكولات الهندية الباكستانية التقليدية مع لمسة عصرية".

تعهد فريق الطهاة الماهرين بطهي كل طبق على أكمل وجه. يُضاف إلى كل طبق، والذي يُحضر مباشرةً، المنتجات الطازجة وأرقى بهارات المسالا محلية الصنع. تناول مجموعة كبيرة من الأطباق الشهية المُدرجة بقائمة الطعام. تُجهز الشوايات للاستمتاع بمشويات لذيذة ومأكولات طازجة حيث يتم تقديمها على الفور ساخنة لرواد المطاعم. من أطباق لاهوري، مثل كاراهي جوشيت، ونهاري، وحليم، إلى أصناف هاندي إضافة إلى الخيارات النباتية الرائعة، كما يضم مطعم "جيفتو" مجموعة من الخيارات المُصممة بصفة خاصة لتناسب جميع الأذواق. كما أن ما يميّز النكهات الهندية الباكستانية هو وجود مجموعة متنوعة من الشاتس والكاري المُصنع محليًا وخبز نان والمشويات المختلطة إلى جانب الحلويات التقليدية مثل فالودا، وخير. كما تضم القائمة أيضًا مجموعة كبيرة من موكتيلس، ولاسيس، وشيكس اللذيذ كي تكمل أي وجبة.

يفتح المطعم الجديد أبوابه في منطقة مارينا الشهيرة في مدينة دبي.

يقع في مارينا جيت، المتجر رقم "R110"، حيث يوفر المطعم مواقف مجانية للسيارات، وذلك لخوض تجربة دون صعوبات.

حول مطعم "جيفتو لندن":

يُقدم مطعم "جيفتو لندن" الذي تم افتتاحه مؤخرًا في دبي مارينا أفضل المأكولات الهندية الباكستانية. يشتهر المطعم بتقديم أصناف أصلية من الأطباق الهندية والباكستانية مما يجعله مكانًا مثاليًا لتناول الطعام للأصدقاء والعائلة. يُشرف فريق الطهاة في المطعم على طهي وتحضير أفضل الأطباق التي تتزّين بالمنتجات الطازجة المُضاف إليها بهارات المسالا محلية الصنع؛ وتكتمل الصورة بتقديم مشروب الموكتيلس المختلط واللاسيس ومخفوق ميلك شيك اللذيذ.

