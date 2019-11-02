هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة وشركة "الإتحاد الدولي للسياحة - روسيا" (TUI Russia) تتعاونان لإطلاق...

أعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة اليوم عن انطلاق أول رحلة جوية من موسكو إلى الإمارة بالتعاون مع شركة "الإتحاد الدولي للسياحة- روسيا" (TUI Russia) التابعة لمجموعة "الإتحاد الدولي للسياحة" (TUI Group)، إحدى شركات السفر الرائدة في العالم. وحطّت الرحلة الأولى عبر خطوط أورال الجوية للموسم السياحي الشتوي 2019 -2020 في مطار رأس الخيمة الدولي يوم الأربعاء الموافق لـ 30 أكتوبر الساعة 18:50 قادمة من مطار دوموديدوفو موسكو وعلى متنها 220 مسافراً.

وتأتي الشراكة مع شركة "الإتحاد الدولي للسياحة- روسيا" (TUI Russia) انسجاماً مع الأعداد المتزايدة من زوار الإمارة القادمين من الأسواق الدولية الرئيسة بما فيها روسيا، حيث شهدت الإمارة نمواً نسبته 5٪ من إجمالي أعداد الزوار خلال العام الماضي حتى تاريخه، في حين شهد شهر أغسطس 2019 ذروة هذا النمو مع وصول أعداد الزوار إلى 117.995 زائر. وساهمت روسيا بشكل كبير في تسجيل هذا العدد القياسي من الزوار في شهر أغسطس، بنمو بلغت نسبته 25.3٪.

وكان في استقبال أول مجموعة من المسافرين الواصلين إلى إمارة رأس الخيمة كل من: سانجي خانا، الرئيس التنفيذي لمطار رأس الخيمة الدولي؛ وبيتر باييت وطارق محمد، الرؤساء التنفيذيين لشركة "ديزرت أدفينتشر للسياحة"؛ وعدد من كبار الموظفين في هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة. وتم الإحتفال بالمسافرين ببرنامج ثقافي خاص تخلله استقبالٌ على السجادة الحمراء وتقديم مجموعة مختارة من الهدايا من السوق الحرة لكل مسافر.

وبهذه المناسبة، قال المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة: "يسعدنا استقبال شركة ’الإتحاد الدولي للسياحة- روسيا‘ (TUI Russia) في إمارة رأس الخيمة من خلال هذه الشراكة الجديدة التي ستتيح لنا تعريف السوق الروسية بالإمارة وتقديم باقة واسعة من الخيارات المريحة لزوارنا. وأغتنم هذه الفرصة لأرحب بجميع زوار إمارتنا الجميلة، وأنا على ثقة بأن هذه الشراكة ستحقق نجاحاً باهراً في رأس الخيمة التي تشتهر بالحيوية والإبتكار وحفاوة الاستقبال. ونتطلع قدماً لاستقبال المزيد من الزوار وضمان تمتعهم بتجربة مريحة وسلسة بدءاً من مطار رأس الخيمة ووصولاً إلى مختلف مرافقها ووجهاتها".

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ومن جهته، أضاف راكي فيليبس الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: "حافظت روسيا على مكانتها كسوق رئيس يسهم بنسبة كبيرة من أعداد الزوار المتنامية إلى إمارة رأس الخيمة. ويسعدنا استقبال المزيد من الزوار القادمين من روسيا لاختبار التنوع في المنتجات السياحية والمناظر الطبيعية إضافة إلى المعالم الجذابة التي توفرها الإمارة في إطار هذه الشراكة مع شركة ’الإتحاد الدولي للسياحة- روسيا‘ (TUI Russia). وتمثل هذه الإتفاقية خطوة مهمة في دعم جهودنا المتواصلة لتعزيز حضور رأس الخيمة وتسهيل الوصول إليها واستقطاب المزيد من الزوار أصحاب الدخل المرتفع وبالتالي رفع معدلات الزيارة من أسواقنا الرئيسة، سواءً الزوار الجدد أو ممن سبق لهم زيارة إمارتنا الساحرة".

وفي الوقت الحالي، يشغّل مطار رأس الخيمة الدولي رحلات من وإلى أكثر من 20 وجهة حول العالم، بما فيها براغ وموسكو ولوكسمبورغ ووارسو وروكلاف وكاتوفيتشي وبوزنان وبرنو والقاهرة وكاليكوت وبيشاور وجدة وإسلام أباد ولاهور، مما يؤكد على الشعبية المتنامية التي تتمتع بها الإمارة في الأسواق خارج المنطقة. كما يلعب المطار دوراً محورياً في تحقيق أهداف إمارة رأس الخيمة باستقطاب 1.5 مليون زائر بحلول عام 2021 و3 ملايين زائر بحلول عام 2025، من خلال الشراكات والإتفاقيات مع شركات عالمية مرموقة مثل مجموعة "الإتحاد الدولي للسياحة".

وبدوره، قال سانجي خانا، الرئيس التنفيذي لمطار رأس الخيمة الدولي: "يسعدنا في مطار رأس الخيمة الدولي أن نتعاون مع شركة ’الإتحاد الدولي للسياحة- روسيا‘ (TUI Russia) ، ونرحب دائماً بهذه الشراكات التي تتماشى مع استثماراتنا في تحسين عملياتنا لمواكبة الأعداد المتنامية من الزوار إلى الإمارة. ونعمل جاهدين على توفير تجربة في منتهى السلاسة والسهولة للمسافرين، ونؤمن بضرورة توفر الرحلات الجوية المناسبة لنجاح أية وجهة سياحية، لذا نحرص على إيجاد فرص التعاون المناسبة لتسيير خطوط الرحلات الجديدة وربط الإمارة بكافة الأسواق الرئيسة. كما نتوجه بجزيل الشكر إلى فريق شركة ’الإتحاد الدولي للسياحة- روسيا‘ (TUI Russia) على جهودهم وتعاونهم لتحقيق هذا التعاون".

وبفضل تاريخها العريق الممتد على مدار 7000 عام وأكثر، وإرثها الثقافي الغني ومناظرها الطبيعية الخلابة، تقدم إمارة رأس الخيمة عبر هذه الشراكة مع شركة "الإتحاد الدولي للسياحة- روسيا"(TUI Russia) تجربة عربية أصيلة لزوارها. وتتميز الإمارة بشمسها الدافئة على مدار العام، ومناظرها الطبيعية الساحرة ، بدءاً من الشواطئ الخلابة وأشجار المانجروف والصحاري برمالها الحمراء والواحات الخضراء، وصولاً إلى الإطلالات المذهلة و على سلسلة جبال الحجر.