عروض استثنائية للمقيمين في دولة الإمارات على تذاكر "فيرتشوال رياليتي بارك"

فمن خلال تذكرة "بلاي زون" الجديدة، يمكن للزوار والمقيمين تمضية ساعتين من المرح والتسلية ودخول منطقة ألعاب الواقع الافتراضي (VR Playzone) التي تحفل بالخيارات المناسبة لجميع أفراد الأسرة، لمدة 30 يوماً على التوالي، وبسعر 199 درهماً فقط.

كما يمكن للمقيمين في الإمارات الاستمتاع بتجربة ترفيهية مضاعفة مع عرض شراء تذكرة والحصول على الثانية مجاناً، بما يشمل تذاكر "سوبر سفن" و"سوبر سفن بلاس". يسري هذا العرض على شراء التذاكر لغاية 31 ديسمبر، 2019 بمجرد إبراز بطاقة هوية إماراتية سارية، وهو يتيح للزوار اختيار حتى 7 من منصات اللعب التي يحتضنها "فيرتشوال رياليتي بارك".

يذكر أن التذاكر متوفرة حصرياً في مجمع "فيرتشوال رياليتي بارك" في الطابق الثاني من "دبي مول"، ولا يمكن استبدالها مقابل الأرصدة أو المبالغ النقدية.

العرض: عروض حصرية للمقيمين في دولة الإمارات

المكان: فيرتشوال رياليتي بارك، دبي مول

التوقيت: 10 صباحاً – 10 مساءً

الموعد: يسري العرض لغاية 31 ديسمبر، 2019