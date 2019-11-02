"دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات" نجاح متواصل وإنجازات كبيرة

توجت معالي حصة بنت عيسى بوحميد عضو مجلس الوزراء وزيرة تنمية المجتمع، الفائزات بالمراكز الأولى في الألعاب الفردية والجماعية في منافسات النسخة السابعة من "دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات" الأكبر من نوعها التي تقام بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وتنظمها لجنة المرأة والرياضة بمجلس دبي الرياضي تحت شعار "إرادة.. تحدي .. فوز".

جاء ذلك خلال الحفل الأنيق الذي أقامته اللجنة المنظمة للنسخة السابعة من الدورة، حيث حضر مراسم التتويج كل من: الكابتن طيار الشيخة موزة آل مكتوم رئيس مجلس المرأة للطيران المدني، الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، عضو مجلس إدارة اتحاد الطائرة رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، الشيخة ميثاء بنت حشر آل مكتوم، شمسة صالح المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، ولمياء عبدالعزيز خان عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي رئيس لجنة المرأة والرياضة بالمجلس، ورئيسة اللجنة المنظمة للدورة، سعادة حصة تهلك وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية، وخديجة البستكي المدير التنفيذي لحي دبي للتصميم، وعدد من القيادات الرياضية، وبدأ الحفل بعرض فيلم قصير يلخص النجاح الذي تحقق للنسخة السابعة للدورة.

وتقدمت معالي حصة بوحميد بالشكر إلى حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم" وقالت: "كل الشكر إلى سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم على دعمها ورعايتها الكريمة لهذه الدورة الرائدة وجهودها الدائمة التي ساهمت كثيرًا في تطوير الرياضة النسائية وجعلتها نموذجًا يحتذى به".

كما أشادت معالي الوزيرة بجهود اللجنة المنظمة وأداء الرياضيات المشاركات في الدورة وقالت: "تكريمكن اليوم لم يأتي من فراغ، إنما جاء تتويجًا لاجتهادكم اليومي والأسبوعي والشهري، فلم يراكم أحد وأنتن تتدربن واليوم يشاهد الجميع نجاحكم وأنتن محققات للإنجازات على منصات التتويج، ونحن سعداء بالإقبال الكبير من النساء على هذا الحدث الرياضي المهم والناجح الذي شهد في نسخته السابعة مشاركة أكثر من 1000 رياضية من 50 مؤسسة، كما شهدت الدورة تنظيم بطولتين جديدتين ولاقت إقبالًا كبيرًا، وأنا سعيدة بهذا العدد الكبير من الرياضيات المشاركات في الدورة وهو الأمر الذي نفتخر به في الإمارات، ونفتخر أيضًا بمستوى الوعي الرياضي الكبير الذي وصلت إليه المرأة في المجتمع الإماراتي وزيادة عدد الممارسات للرياضة في الإمارات".

وقالت الشيخة موزة آل مكتوم: "نحن فخورين بالنساء الإماراتيات التي بذلن جهدا كبيرا في هذه الدورة وفزن بالمراكز الأولى في مختلف الرياضات، ونحن سعداء بالمرحلة المتطورة التي وصلت إليها المرأة الإماراتية اليوم في المجال الرياضي".

وأضافت الشيخة موزة: "إن زيادة أعداد المشاركات كل عام في دورة الشيخة هند واستقطابها كل هذه الأعداد من المشاركات من الإماراتيات والمقيمات هو أكبر دليل على نجاحها وتحقيق أهدافها المرجوة".

وألقت لمياء خان رئيس اللجنة المنظمة كلمة افتتاح الحفل أشادت فيها بنجاح الدورة وقالت: "نحن سعداء اليوم باستضافة الرياضيات البطلات لتتويجهن في حفل ختام دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات في نسختها السابعة، ونحتفي بمشاركتهن وقدرتهن العالية على قبول التحدي وتحليهن بأعلى درجات العزيمة والاجتهاد في ميادين التنافس، فلقد أصبحت المرأة اليوم في دولة الإمارات ركيزة أساسية في كل نجاح وشريكة ملهمة في كل إنجاز".

وأضافت لمياء خان: "كما يقول سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله" فإن المرأة هي قلب الوطن وشريكة المسيرة وصاحبة المنجزات، لذا نحن فخورون بكل انجازاتهن وبعزيمتهن القوية، وهمتهن والتزامهن، وفخورون بأن أصبح التنافس الرياضي مجالاً هاماً لإثبات الذات وتحقيق الطموح، وقبل كل هذا فخورون بوصولنا وبخطى ثابتة إلى نهاية هذه الدورة الرائدة التي انطلقت بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي وبرعاية كريمة من حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم".

واستكملت لمياء خان: "حفزت دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات المرأة العاملة في مختلف القطاعات وخاصة في القطاع الحكومي على الرياضة والتنافس وأسهمت في توفير حياة صحية وحيوية حافلة بالنجاح واللياقة والإنجاز، كما جسدت قيم المشاركة والتعاون باعتبارها ميدان للتنافس والتلاقي بين مختلف الجنسيات حيث قدمت الدورة نموذجاً استثنائيا لترسيخ مفهوم التسامح بمشاركة النساء من أكثر من 20 جنسية وسط أجواء من الروح الرياضية العالية التي شهدناها في جميع منافسات الدورة".

واختتمت لمياء خان: "هذا النجاح الذي تحقق بفضل مشاركة سيدات وفتيات رائعات وصل عددهن إلى 1023 مشاركة من 50 مؤسسة حكومية وشبه حكومية وخاصة، وبزيادة تصل إلى 20% عن العام الماضي، لذا يسعدنا اليوم بأن نحتفل معاً بختام فعاليات النسخة السابعة من الدورة التي نظمت تحت شعار (إرادة، تحدي، فوز)، وأن نتشارك جميعاً نجاح هذا الحدث الرياضي الرائد، الذي أصبح من أهم الفعاليات الرياضية النسائية في الدولة، كما يسرنا ويشرفنا أن نكرم الفائزات بالمراكز الأولى في المنافسات الفردية والجماعية، تتويجاً لجهودهن في المنافسات والتي وصلن إليها بجدارة بفضل المثابرة والتدريب حتى وصلن باقتدار إلى منصة التتويج، ولا ننسى أن نشكر شركائنا الاستراتيجيون القيادة العامة لشرطة دبي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وقناة دبي الرياضية، الذين ساهموا في إنجاح النسخة السابعة من الدورة ونبارك للفائزات ونتمنى لهن مزيداً من النجاحات والانجازات".

وسلمت معالي الوزيرة حصة بوحميد ولمياء خان الكؤوس والميداليات إلى الفائزات في الألعاب الرياضية العشر، وهن كالتالي:

بطولة الشطرنج

في فئة المواطنات فازت أمل عبد العزيز العارف من هيئة كهرباء ومياه دبي بالمركز الأول، تلتها منى محمد الهرمودي من مؤسسة دبي للإعلام بالمركز الثاني، وفائقة صالح بوخشم من هيئة كهرباء ومياه دبي في المركز الثالث، وفي فئة المقيمات فازت

ميسون جادالله نرش من جمارك دبي بالمركز الأول، تلتها ميلا سيهارا ميندوزا من هيئة الطرق والمواصلات بالمركز الثاني، ونورما لابيج كروز من هيئة الصحة بدبي



بطولة الريشة الطائرة

في فئة المواطنات فازت منى محمد السهلاوي إينوك بالمركز الأول، وفي المركز الثاني جاءت أمل يوسف بخيت من النيابة العامة بدبي، وفي المركز الثالث جاءت عائشة أحمد شاهين من هيئة كهرباء ومياه دبي.

وفي فئة المقيمات، فازت نفيسة سارا سراج من مؤسسة دبي للإعلام بالمركز الأول، تلتها في المركز الثاني جيني روز ألاركون من سوق دبي الحرة، وحلت جينيلي ليم كابولونج من هيئة الصحة بدبي.

بطولة السباحة

في فئة المواطنات فازت إيمان عبيد المري من القيادة العامة لشرطة دبي بالمركز الأول، تلتها مريم إبراهيم الفلاسي من القيادة العامة لشرطة دبي في المركز الثاني، وحلت سمية فهد عيون من هيئة كهرباء ومياه دبي في المركز الثالث.

وفي فئة المقيمات فازت سارَة بنت الهادي الأجنف من شركة سارَّة الأجنف للخدمات الرياضية بالمركز الأول، تلتها فيرينا بوشبا دي سيلفا من مؤسسة دبي للمرأة في المركز الثاني، وحلت ندى مجدي الغندور من شركة دولارو في المركز الثالث.

سباق الطريق

في فئة المواطنات فازت ندى خالد عمر من هيئة كهرباء ومياه دبي بالمركز الأول، وجاءت نورة جاسم مرزوق من القيادة العامة لشرطة دبي في المركز الثاني، وحلت نوف علي عبد الله النون من هيئة الصحة بدبي في المركز الثالث.

وفي فئة المقيمات فازت سارَّة بنت الهادي الأجنف من شركة سارَّة الأجنف للخدمات الرياضية بالمركز الأول، وجاءت نوريه اسماعيلوفا من الإتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات في المركز الثاني، وحلت لطيفة الصاروخ من نادي دبي لأصحاب الهمم في المركز الثالث.

بطولة الدراجات الهوائية

في فئة المواطنات فازت صفية مختار الصايغ الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالمركز الأول، وجاءت فرح أحمد المري من بنك أبوظبي التجاري في المركز الثاني، وحلت سارة محمد الهرمودي من هيئة دبي للثقافة في المركز الثالث.

وفي فئة المقيمات فازت سارة بنت الهادي الأجنف من شركة سارَة الأجنف للخدمات الرياضية بالمركز الأول، تلتها نورية إسماعيلوفا من الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات في المركز الثاني، وجاءت سماح محمد مصطفى من القيادة العامة لشرطة دبي في المركز الثالث.



بطولة الكروسفيت

فازت أنا زيه من بلدية دبي بالمركز الأولى، تلتها سارة إبراهيم شحاده من هيئة كهرباء ومياه دبي في المركز الثاني، وحلت أماندا ميديروس من بلدية دبي في المركز الثالث

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بطولة البولينغ

في فئة الفردي فازت ليدي ليز رُوييلا من مؤسسة فايم للتدريب بالمركز الأول، تلتها سالفي دي جالا راباجو من سوق دبي الحرة بالمركز الثاني، وجاءت إيليسا لاو يانا بيدرو من سوق دبي الحرة بالمركز الثالث.

وفي فئة الفرق فاز فريق سوق دبي الحرة بالمركز الأول، وجاء فريق دائرة السياحة والتسويق التجاري بالمركز الثاني، وحل فريق بلدية دبي بالمركز الثالث

بطولة ألعاب التحدي

فاز فريق بلدية دبي بالمركز الأول، وجاء فريق هيئة الطرق والمواصلات بالمركز الثاني، وحل فريق هيئة كهرباء ومياه دبي بالمركز الثالث.

بطولة كرة السلة

فاز فريق النيابة العامة بدبي بالمركز الأول تلاه فريق بلدية دبي بالمركز الثاني، وحل فريق القيادة العامة لشرطة دبي بالمركز الثالث، وفازت اللاعبة آلاء بسام فؤاد من النيابة العام بلقب أفضل هدافة في، وفازت اللاعبة سهيلة عباس محمد من القيادة العامة لشرطة دبي بلقب أفضل لاعبة.



بطولة الكرة الطائرة

فاز فريق النيابة العامة بدبي بالمركز الأول، تلاه فريق هيئة الطرق والمواصلات بالمركز الثاني، وحل فريق طيران الإمارات بالمركز الثالث، وفازت اللاعبة شيخة خميس من النيابة العامة بلقب أفضل ضاربة، كما فازت اللاعبة لطيفة إبراهيم غلوم من هيئة الطرق والمواصلات بلقب أفضل لاعبة.

وفاز فريق الكرة الطائرة لهيئة كهرباء ومياه دبي بلقب فريق الروح الرياضية



فيما حصلت مؤسسة بلدية دبي بلقب أفضل مؤسسة لمشاركة 163 لاعبة من منتسباتها في الدورة