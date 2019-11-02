كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن ماذا يعني تخفيض أسعار الفائدة لقطاع العقارات في دبي؟

قال البنك المركزي الإماراتي (UAECB) يوم الأربعاء إنه خفض أسعار الفائدة المطبقة على إصدار شهادات الودائع بنسبة 25 نقطة أساس.

وقال UAECB أيضا أن سعر الريبو لاقتراض السيولة قصيرة الأجل (عن طريق البنوك التجارية) قد انخفض بمقدار 25 نقطة أساس.

ماذا يعني هذا؟

علق لويس آلسوب، الرئيس التنفيذي لشركة Allsopp & Allsopp، على أحدث التخفيضات في أسعار الفائدة قائلا: “إن خفض أسعار الفائدة يعد بمثابة خبر سار لأصحاب المنازل الحاليين الذين لديهم رهن متغير السعر وللمشترين الجدد. إن تكلفة الاقتراض في الإمارات هي الأقل تكلفة منذ بعض الوقت، وسوف يرى المشترون أن نسبة القدرة على تحمل التكاليف تصبح أعلى قليلاً مع انخفاض معدلات الإقراض”.

وأضاف: “شهد تقرير Allsopp و Allsopp للربع الثالث ارتفاعًا بنسبة 36% في مبيعات السوق الثانوية، بالإضافة إلى ارتفاع بنسبة 21% في تسجيل المشتري و 27% في التمويل. إن القضية الرئيسية التي يواجهها المشترون الجدد هي القدرة على تحمل التكاليف ومن المشجع أن نرى البنك المركزي في الإمارات يتخذ خطوات لتخفيف عملية الشراء”.

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وخفضت البنوك المركزية في الخليج العربي أسعار الفائدة في أعقاب خفض سعر الفائدة الثالث يوم الأربعاء من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وخفض صندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا الشهر النمو العالمي للمرة الخامسة، محذرا من أن تدهور التجارة العالمية سيكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي.

وقامت الكويت بتخفيض سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.75% من 3% كما خفضت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) سعر إعادة الشراء، المستخدم في إقراض البنوك، إلى 225 نقطة أساس من 250 نقطة أساس، وقام البنك المركزي البحريني، الذي تجنب خفض الفائدة في سبتمبر، بخفض جميع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، بحسب موقع ameinfo.